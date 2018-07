"WamS" gibt zum 70. Jubiläum eine Sonderausgabe heraus

Bereits in dieser Woche feiert die "Welt am Sonntag" ("WamS") ihren 70. Geburtstag. Ende September erscheint eine spezielle Jubiläumsausgabe, schon vorher startet nun eine siebenteilige Sonderserie.

Bereits am Mittwoch, den 1. August, wird die "WamS" 70 Jahre alt. Am 1. August 1948 erschien die erste Ausgabe der Wochenzeitung - es war damals die erste Sonntagszeitung in Deutschland nach Kriegsende. Mit dem Feiern müssen die Mitarbeiter der Zeitung aber noch warten, erst für den 18. September ist eine entsprechende Veranstaltung geplant. Und die findet auch nicht in Berlin statt, wo die Zeitung seit 2001 ihren Sitz hat, sondern in Hamburg, dort war die "WamS" in den ersten Jahrzehnten ansässig.





Axel Springer kaufte die "WamS" bereits 1953 und kündigte zum Jubiläum nun eine Sonderausgabe an, die am 23. September erscheinen soll. Schon jetzt startet man aber eine siebenteilige Sonderserie, die im Zehnjahres-Rhythmus deutsche Zeitgeschichte anhand von Titelgeschichten der "Welt am Sonntag" aus sieben Dekaden reflektieren soll. Der erste Teil "Wirtschaftswunder Deutschland" mit der Zeitspanne 1948 bis 1958 erscheint am 5. August.

"WamS"-Chefredakteur Peter Huth sagt: "Gut neun Stunden dauert es, die ‘Welt am Sonntag’ komplett zu lesen. Ich weiß es so genau, weil ich Woche für Woche das Privileg habe, der ‚first reader‘ zu sein – der schönste Vorteil, als ich vom begeisterten Leser zum Chefredakteur dieser wundervollen Zeitung wurde. Keine andere Sonntagszeitung steht so für exzellenten Journalismus, der gleichermaßen umfassend informiert und klug unterhält. Dazu eine klare, unseren Werten verpflichtete Haltung und starke Meinungen ohne Scheuklappen."

Petra Kalb, Verlagsleiterin der Welt-Gruppe bezeichnet die Zeitung als "Marktführer bei den Qualitäts-Sonntagszeitungen". Kalb: "Mit unserer Belegungseinheit Welt Print erreichen wir mit einer verkauften Gesamtauflage von über 520.000 Exemplaren die wichtigen Entscheider und Meinungsmacher Deutschlands. In der Kompakt-Ausgabe inszenieren wir die Inhalte der ‘Welt am Sonntag’ außerdem im Tabloidformat für junge Leser, die sich schnell und präzise informieren wollen. So ist ‘Welt am Sonntag’ Woche für Woche erste Wahl bei den anspruchsvollen Lesern im Qualitätssektor am Sonntag."