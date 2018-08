RTL sucht schon neue Hartz-IV-Empfänger für "Zahltag"

© MG RTL D / Gordon Mühle

Schon in Kürze dürften neue Familien, die derzeit von Hartz IV leben, von RTL mit einem Geldkoffer überrascht werden. Angesichts des Erfolgs der ersten Staffel sucht man schon nach Kandidaten für eine Fortsetzung.



01.08.2018 - 08:45 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2018 - 08:45 Uhr

Direkt im Anschluss an die Ausstrahlung der dritten und zugleich letzten Folge von "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" startete RTL am Dienstagabend einen Bewerbungsaufruf - das Sozial-Experiment wird also mit einer weiteren Staffel fortgesetzt. Allzu bald wird man diese freilich trotzdem nicht zu sehen bekommen, schließlich werden die Kandidaten für die Sendung ein Jahr lang begleitet - frühestens kann es also wohl im nächsten Herbst neue Ausgaben geben.

Bei "Ein Koffer voller Chancen" erhalten Familien, die bislang von Hartz IV leben, die kompletten Bezüge für ein ganzes Jahr auf einen Schlag in einem Geldkoffer. Mit diesem Kapital sollen sie im besten Fall eine neue Existenz aufbauen. Beobachtet werden sie dabei von Heinz Buschkowsky, Ilka Bessin und Felix Thönnessen, die - wenn die Familien darum bitten - als Experten mit Rat zur Seite stehen.

Produziert wird das Format von Endemol Shine Germany. Die erste Staffel war für RTL aus Quotensicht ein Erfolg, im Schnitt erreichten die drei Ausgaben fast 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

