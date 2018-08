Action-Serie "Strike Back" im Oktober zurück bei Fox

© RTL II

Die auf den gleichnamigen Bestseller basierende Serie "Strike Back", die von adrenalingeladenen Einsätzen gewisser Spezialeinheiten erzählt, geht Anfang Oktober in die nunmehr fünfte Runde. Zu sehen sind die neuen Folgen wie gewohnt auf Fox.



01.08.2018 - 10:29 Uhr von Kevin Hennings 01.08.2018 - 10:29 Uhr

Wenn das Team von "Strike Back" am Montag, den 8. Oktober bei Fox auf den Bildschirm zurückkehrt, können sich Fans auf einige Erneuerungen gefasst machen. Die fünfte Staffel wartet nämlich mit einem gänzlich neuen Cast auf. Zu sehen sind die zehn neuen Episoden jede Woche um 21:45 Uhr, also im Anschluss an "The Walking Dead". Eine Ausnahme bildet das Staffelfinale, dass am 3. Dezember um 21 Uhr in Doppelfolge ausgestrahlt wird. Wie es bei Fox gang und gäbe ist, kann man als Zuschauer auch hier auswählen, ob die Serie im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung laufen soll. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung werden die Folgen auch als Catch-Up über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar sein.

Zum erwähnten neuen Cast stoßen Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Warren Brown und Natalie Reynolds. Sie treten gleichzeitig die Nachfolge von Sullvian Stapleton und Philip Winchester an, die die Serie verlassen haben. Der Grundton bleibt dennoch der Gleiche: Mit modernster Technik, psychologischem Gespür für ihre Gegner und geballter Feuerkraft machen die Elitesoldaten Jagd auf Terroristen.

Dieses Mal steht der entflohene Terroristenführer Omair Idrisi (Don Hany) und dessen in Großbritannien geborene Frau Jane Lowry (Katherine Kelly) im Visier. Die Spur der Terroristen führt das S20-Team von Nordafrika über den Nahen Osten bis nach Europa. Nach und nach kommen die Terrorfahnder dem Plan ihrer Gegner auf die Spur: Idrisi und seine mächtigen Verbündeten bereiten einen Anschlag mit gestohlenen Massenvernichtungswaffen vor, dem hunderttausende Unschuldige zum Opfer zu fallen drohen.

