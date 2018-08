"In aller Freundschaft": Geburtstag auf ungewohntem Platz

© ARD/Tom Schulze

Ende Oktober feiert die ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" bereits ihren 20. Geburtstag. Anlässlich dessen zeigt Das Erste ein Special in Spielfilmlänge - und zwar nicht auf dem gewohnten Sendeplatz



01.08.2018 - 11:23 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2018 - 11:23 Uhr

Am 26. Oktober 1998 lief die erste Folge von "In aller Freundschaft" im Ersten, seither wurden schon über 800 Folgen gezeigt. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums wird Das Erste nun ein Special in Spielfilm-Länge zeigen - und zwar nicht auf dem angestammten Sendeplatz am Dienstagabend, sondern tatsächlich auf den Tag genau am 26. Oktober, der in diesem Fall ein Freitag ist. "In aller Freundschaft - Zwei Herzen" läuft somit also auf dem Platz der "Endlich-Freitag"-Filme des Ersten.

Für "Zwei Herzen" wurde nicht nur in Sachsen gedreht, sondern auch in Thailand. In Bangkok sollen Sachsenklinik-Direktor Roland Heilmann (Thomas Rühmann), Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) und Pfleger Kris Haas (Jascha Rust) an einem Ärztekongress teilnehmen. Stattdessen bleiben Sarah und Kris in der ländlichen Region Krabi stecken – und Roland landet im Gefängnis.

