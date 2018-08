Jochen Schropp moderiert das "Frühstücksfernsehen"

© DWDL / Sat.1

Eine Woche lang wird Jochen Schropp das "Frühstücksfernsehen" präsentieren - eine Art Generalprobe, denn er moderiert zusammen mit Marlene Lufen, mit der Schropp fortan ein Moderations-Gespann bei "Promi Big Brother" bildet.



01.08.2018 - 16:05 Uhr von Alexander Krei 01.08.2018 - 16:05 Uhr

Sat.1 macht Jochen Schropp zum Frühaufsteher - wenn auch nur vorübergehend. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird Schropp ab Montag eine Woche lang zusammen mit Marlene Lufen das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" präsentieren. Das geschieht freilich nicht ganz ohne Hintergedanken, immerhin fungiert Lufen künftig an Schropps Seite auch als Co-Moderatorin von "Promi Big Brother".

Die "Frühstücksfernsehen"-Woche ist also gewissermaßen ein Warm-up für das neue Moderations-Duo der Realityshow, die am 17. August in die sechste Staffel starten wird. Bei "Promi Big Brother" tritt Marlene Lufen die Nachfolge von Jochen Bendel an, der sich im Gegenzug wieder auf die Moderation der wiederbelebten "Late Night Show" bei Sixx konzentriert - so wie das in den Jahren zuvor auch schon der Fall gewesen ist.

Die fünfte Staffel hatte im vergangenen Jahr im Schnitt rund 1,8 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von knapp 12,9 Prozent in Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht. Damit lagen die Quoten in etwa auf dem Vorjahres-Niveau, aber deutlich unter den Werten, die Sat.1 noch mit der zweiten und dritten Staffel verzeichnete.

