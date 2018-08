Amazon hat Autoren für "Herr der Ringe"-Serie gefunden

© Amazon

Die Serienadaption von "Herr der Ringe" nimmt für Amazon Prime Video konkrete Formen an, nun hat der SVoD-Dienst zwei Autoren gefunden, die das Mega-Projekt umsetzen werden. Darüber hinaus hat Amazon Details zu weiteren Serien-Projekten bekanntgegeben.



01.08.2018 - 15:31 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2018 - 15:31 Uhr

Ende des vergangenen Jahres hat Amazon seine Pläne öffentlich gemacht, an einer Serienadaption von "Herr der Ringe" zu arbeiten (DWDL.de berichtete). Amazon soll sich das Projekte mehrere hundert Million Dollar kosten lassen, alleine für die Rechte musste Amazon nach Medienberichten tief in die Tasche greifen. Nun nimmt die Serie aber erste Formen an, Prime Video hat nun nämlich zwei Autoren gefunden, die sich an die Umsetzung machen werden.

Gefallen ist die Wahl auf JD Payne und Patrick McKay, die auch schon in der Vergangenheit zusammen gearbeitet hatten - unter anderem bei Projekten wie "Star Trek 4", "Jungle Cruise" und der Miniserie "Escape". Die "Herr der Ringe"-Serie basiert auf den Fantasy-Romanen von J.R.R. Tolkien und wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit Tolkien Estate and Trust, HarperCollings und New Line Cinema, einer Tochtergesellschaft von Warner Bros. Entertainment, produziert. Gezeigt werden zunächst nur die Ereignisse von "Derr Herr der Ringe - Die Gefährten".

Auf der TCA Summer Press Tour, Sender und SVoD-Dienste stellen hier den Journalisten der Television Critics Associations ihre Pläne für die nächsten Monate vor, hat sich Amazon auch noch zu anderen, aktuellen Serienprojekten geäußert. So wurde bekanntgegeben, dass die Serie "The Romanoffs", die von "Mad-Men"-Erfinder Matthew Weiner inszeniert wird, am 12. Oktober ihre Premiere bei Prime Video feiern wird. Dann gibt es vorerst aber nur die englische Originalversion zu sehen, auf die deutsche Synchronfassung müssen die Kunden noch bis 2019 warten.

Grünes Licht hat Amazon zudem der Comedy "Upload" gegeben, hier verspricht das Unternehmen einen Clash von Science-Fiction, Romantik und Comedy. Produziert wird die Serie von Greg Daniels und Howard Klein, in den Hauptrollen zu sehen sein werden Andy Allo und Robbie Amell. Insgesamt entstehen zehn halbstündigen Episoden. Gleich zwei Staffeln hat man zudem von der Horror-Serie "Them" geordert. Die Serie spielt im Jahr 1953: Alfred und Lucky Emory ziehen mit ihrer Familie von North Carolina in eine rein weiße Nachbarschaft in Los Angeles. Doch das Heim der Familie, das an einer scheinbar idyllischen Allee gelegen ist, wird zu einem "Ground Zero" – denn bösartige Kräfte drohen mit Gewalt und Zerstörung.

Sehr nebulös sind die Ankündigungen von Amazon noch in Bezug auf die künftige Zusammenarbeit mit den Russo Brüdern ("Avenger"-Filme). Gemeinsam mit ihnen und ihren AGBO Studios werde man ein "neues, vielschichtiges internationales Serienkonzept ins Leben rufen". Die Details der Zusammenarbeit und die kreative Idee dahinter sind allerdings noch unter Verschluss. Amazon hat jedoch bereits angekündigt, dass die Kooperation mit einer "Flaggschiff-Serie" starten werde.

