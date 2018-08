Vox lässt seine Löwen Anfang September wieder los

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

"Die Höhle der Löwen" kehrt Anfang September zurück ins Vox-Programm, das hat der Sender nun bei einer Pressekonferenz in Berlin angekündigt. Während sich inhaltlich nicht viel ändert, gibt es rundherum viele kleine Neuheiten.



01.08.2018 - 16:04 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2018 - 16:04 Uhr

Vox bringt demnächst wieder eines seiner größten Zugpferde auf die Bildschirme. Die fünfte Staffel von "Die Höhle der Löwen" startet am 4. September, die neuen Ausgaben sind dann wie gehabt immer dienstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Wie schon im vergangenen Jahr hat man von Sony Pictures zwölf Folgen produzieren lassen. Neben Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl sind auch wieder Judith Williams und Georg Kofler mit von der Partie - Williams und Kofler werden, wie schon 2017, ihren Platz in der Show abwechselnd einnehmen.

Inhaltlich gibt es keine Änderungen: Gründer pitchen vor den Löwen ihre Geschäftsideen und buhlen um das Geld der Investoren. Neu wird das Studio sein, in dem die Teilnehmer der Show ihre Geschäfte vorstellen werden. Und auch darüber hinaus gibt es rund um das Format einige Neuheiten. Bereits bekannt war, dass Gruner + Jahr an einem Magazin zur Sendung arbeitet. Das wird zum Start der Staffel erscheinen und Geschichten zu Start-ups aus der neuen und aus früheren Staffeln enthalten sowie auch andere erfolgreiche Unternehmer porträtieren

Für hörgeschädigte Zuschauer besteht zudem erstmals die Möglichkeit, die "Höhle der Löwen" mit Untertiteln zu sehen. Wie schon zuletzt wird n-tv auch in diesem Jahr immer freitags zur besten Sendezeit die zuletzt bei Vox gezeigte "Die Höhle der Löwen"-Folge ausstrahlen. Für den Sendeplatz im Anschluss an die Gründershow hat man sich bei Vox auch etwas überlegt. Hier zeigt man künftig die neue Doku-Reihe "Ich, einfach unvermittelbar?". In vier Ausgaben geht es um Menschen mit Autismus oder dem Tourette-Syndrom. Obwohl sie oft über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen, stoßen sie bei der Jobsuche immer wieder auf Intoleranz und Unverständnis. Angeleitet von Experten lernen acht Personen in dem Format anhand von psychologischen Tests ihre Stärken kennen. Danach starten sie einen neuen Versuch in Sachen Jobsuche.

