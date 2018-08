Neue Serie der "Castle"-Schöpfer startet bei Vox

© MG RTL D / @ 2018 American Broadcasting Companies

Ab Ende August heißt es bei Vox "Take Two": Der Sender zeigt die neue Serie der Schöpfer von "Castle", die in Koproduktion mit ABC und France 2 entstanden ist. Noch vor der TV-Ausstrahlung ist die Crime-Comedy bei TV Now zu sehen.



02.08.2018 - 10:35 Uhr von Alexander Krei 02.08.2018 - 10:35 Uhr

Die internationalen Serien-Koproduktionen, an denen Vox beteiligt war, liefen bislang mehr schlecht als recht. Dennoch steht nun mit "Take Two" das nächste Projekt dieser Art in den Startlöchern. Hinter der Serie stehen mit Terri Edda Miller und Andrew W. Marlowe die beiden Schöpfer und Executive Producers von "Castle". Daneben sind auch Tandem Productions (Studiocanal) und ABC Studios mit an Bord. Disney Media Distribution kümmert sich um den Weltvertrieb.





Vox nimmt die neue Crime-Comedy mit Rachel Bilson ("Hart of Dixie") als redseliges TV-Sternchen und Eddie Cibirian ("CSI: Miami") als eigensinniger Privatdetektiv ab dem dem 29. August ins Programm. Geplant ist eine Ausstrahlung in Doppelfolgen auf dem Sendeplatz am Mittwochabend um 20:15 Uhr. Insgesamt wurden zusammen mit ABC und France 2 zunächst 13 Folgen produziert.

Wer nicht so lange warten möchte, kann "Take Two" bereits eine Woche vorher - als ab dem 22. August - bei TV Now sehen. Dort sind die Episoden jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. TV Now bietet die Serie außerdem nicht nur auf Deutsch, sondern auch in der amerikanischen Originalversion an.

Und darum geht's: Sam (Rachel Bilson), der ehemalige Star einer erfolgreichen Polizisten-Serie, ist frisch aus der Reha entlassen. Verzweifelt ob ihrer etwas ins Stocken geratenen Karriere überzeugt sie den Privatdetektiv Eddie (Eddie Cibrian), ihn bei seiner Arbeit zu begleiten - das könnte ja für eine zukünftige Rolle eine wertvolle Erfahrung sein. Obwohl Eddie eigentlich ein Einzelgänger ist, stimmt er zu. Und tatsächlich erweist sich Ella mit ihrer temperamentvollen Art als überraschend wertvoll. Als die Presse Ella nach der Lösung eines komplizierten Falles in den Himmel schreibt, will ein Kunde das Duo engagieren.

