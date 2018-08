"Werner"-Event: Nitro nennt Termine für Doku und Rennen

© MG RTL D / © Constantin Film Verleih GmbH

Basierend auf seinem eigenen Leben schuf Rötger Feldman, besser bekannt als Brösel, einst die Comicfigur "Werner". Von den fünf Filmen wird Nitro demnächst erneut vier zeigen. Dazu kommen eine eigenproduzierte Doku und das "Werner Rennen".



Erst im März zeigte Männersender Nitro die ersten vier Filme aus dem "Werner"-Universum. Nun kehren "Beinhart", "Das muss kesseln!", "Volles Rooäää!!!" und "Gekotzt wird später" ab Dienstag, den 14. August um 20:15 Uhr schon wieder zurück. Grund dafür ist ein "Werner"-Event, das der Sender über mehrere Wochen streckt und auch die eigenproduzierte Dokumentation "Werner - Das Phänomen" umfasst. Darin will der Sender zeigen, wie der Kult durch Schöpfer Rötger "Brösel" Feldmann einst entstand. Die Doku wird am 28. August um 21:50 Uhr zu sehen sein.

Zum Ende des Schwerpunkts folgt am Sonntag, den 2. September um 14:55 Uhr schließlich die Sonderausgabe von "Detlef wird Rennfahrer". Hier zeigt Moderator Detlef Steves, was er bisher bei seiner Fahrausbildung gelernt hat. Vom 30. August bis zum 2. September findet im norddeutschen Hartenholm nämlich die Neuauflage des legendären "Werner Rennens" von 1988 statt. Auf dem Flugplatz Hartenholm sucht Comic-Zeichner Brösel dann auch die Revanche gegen Kneipenwirt Holger "Holgi" Henze. Mit seiner viermotorigen Horex - dem "Red-Porsche-Killer", tritt der "Werner"-Schöpfer gegen den 911er-Porsche von Henze an.

In der Dokumentation “Das Phänomen” soll davor aber erst einmal gezeigt werden, wie Brösel seine antiautoritäre Zeichentrickserie überhaupt auf den Markt bringen konnte. Dafür illustriert Nitro Interviews und Archivmaterial, die darüberh inaus die vielen Geschichten aufzeigen, die Rötger Feldman zu seiner Figur "Werner" überhaupt erst inspirierten. Tatsächlich schuf er sich damit eine Art alter Ego: Brösel ist Werner und Werner ist Brösel. Von den Stätten seiner Kindheit in Travemünde, über seine Zeit im legendären Kieler "Club 68" bis hin zum Werner-Rennen von 1988 mit seinen 200.000 Werner-Fans wird gezeigt, welche Strahlkraft Werner hatte und noch immer hat.

Die Programmierung in der Übersicht:

Di., 14.08. 20.15 Uhr Film: "Werner – Beinhart"

Di., 14.08. 22.00 Uhr Film: "Werner – Das muss kesseln"

Di., 21.08. 20.15 Uhr Film: "Werner – Volles Rooäää!!!"

Di., 28.08. 20.15 Uhr Film: "Werner – Gekotzt wird später"

Di., 28.08. 21.50 Uhr Eigenproduzierte Doku: "Werner – Das Phänomen"

So., 02.09. 14.05 Uhr Wiederholung: "Werner – Das Phänomen"

So., 02.09. 14.55 Uhr "Detlef wird Rennfahrer – Spezial: Detlef beim Werner Rennen"

So., 02.09. Facebook Live-Reportage vom Werner-Rennen

