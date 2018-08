Neue "Das große Backen"-Staffel wieder mit Enie

© Sat.1

Aufgrund der Geburt ihrer Zwillinge hat Enie van de Meiklokjes die vergangene Staffel von "Das große Backen" verpasst, Annika Lau übernahm damals. Nun holt Sat.1 das Format im September zurück - mit Enie als Moderatorin.



02.08.2018 - 13:52 Uhr von Timo Niemeier 02.08.2018 - 13:52 Uhr

"Das große Backen" hat sich für Sat.1 in den vergangenen Jahren als verlässliche Quotenbringer am Sonntagvorabend erwiesen. Die fünfte Staffel holte 2017 im Schnitt 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Jahr zuvor waren sogar 13,5 Prozent drin. Nun hat Sat.1 neue Folgen der Sendung angekündigt. Ab dem 9. September kehrt "Das große Backen" auf seinen angestammten Sendeplatz am Sonntag um 17:45 Uhr zurück.

Moderiert wird die mittlerweile sechste Staffel dann auch wieder von Enie van de Meiklokjes, die das Format schon seit Staffel zwei begleitet. Im vergangenen Jahr musste die Moderatorin aufgrund der Geburt ihrer zwei Kinder aber aussetzen, Annika Lau übernahm damals ihren Job. Nun kehrt Enie van de Meiklokjes nach dem Ende ihrer Elternzeit zurück ans Set. Zuletzt hatte Sat.1 angekündigt, dass das Format neben dem Promi-Ableger noch eine weitere Ausgabe spendiert bekommt. Demnächst sollen in "Das große Backen - Die Crème de la Crème" Deutschlands Meisterbäcker gegeneinander antreten.

