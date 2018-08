"Verdachtsfälle" machen Platz für andere Scripted Reality

© RTL

Neben dem Start von "Die Superhändler" und "Freundinnen - jetzt erst recht" baut RTL Ende August auch den übrigen Nachmittag um - ganz auf Scripted Reality will man dort jedoch nicht verzichten. Veränderungen sind auch am Vormittag geplant.



02.08.2018 - 14:38 Uhr von Alexander Krei 02.08.2018 - 14:38 Uhr

Nachdem RTL vor wenigen Tagen den Start von "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" und "Freundinnen - Jetzt erst recht" für den 27. August in Aussicht gestellt hat, steht nun auch fest, wie der Kölner Sender die Zeit zwischen den beiden neuen Formaten bestreiten möchte. Ganz auf das Genre Scripted Reality will man dabei offensichtlich nicht verzichten, denn zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr zeigt RTL fortan zunächst Doppelfolgen des erst im Frühjahr gestarteten Formats "Meine Geschichte - Mein Leben".

Mit im Schnitt 11,7 Prozent Marktanteil war die damals noch eine Stunde früher gezeigte Sendung kein berauschender Erfolg - angesichts der zuletzt überschaubaren Nachmittags-Erfolge reichte das aber schon, um bei Filmpool eine weitere Staffel in Auftrag zu geben. "Meine Geschichte - Mein Leben" ersetzt damit ab Ende August eine andere Scripted Reality. Für die "Verdachtsfälle", immerhin seit nahezu neun Jahren im Programm, ist damit vorerst also kein Platz mehr.

Veränderungen stehen allerdings nicht nur im Nachmittagsprogramm an, sondern auch am Vormittag. Dort wird RTL ab dem 28. August im Anschluss an die Wiederholungen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Unter uns" den Sendeplatz um 9:30 Uhr mit Wiederholungen von "Freundinnen - Jetzt erst recht" bespielen. Um 10:00 Uhr wird dann auch noch einmal die neue Trödelshow "Die Superhändler" gezeigt, ehe um 11:00 Uhr die Dokusoap "Hebammen im Einsatz" nach einer kurzen Pause zurückkehren wird.

Für die derzeit am Vormittag gezeigten Wiederholungen von "Betrugsfälle" und "Meine Geschichte - Mein Leben" ist im Zuge dessen kein Platz mehr. Die Marktanteile bewegten sich zuletzt meist aber ohnehin im tief einstelligen Bereich.

