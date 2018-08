RTL-Tochter SpotX: Smartclip-Gründer gehen von Bord

© SpotX

Die RTL-Group-Tochter SpotX verpasst sich in Europa eine neue Führungsmannschaft, künftig werden die Geschicke des AdTech-Unternehmens von vier Personen geleitet. Die beiden Smartclip-Gründer sind dann nicht mehr mit dabei, sie verlassen das Unternehmen.



02.08.2018 - 14:45 Uhr von Timo Niemeier 02.08.2018 - 14:45 Uhr

Anfang des Jahres haben SpotX und Smartclip die Details ihrer Fusion bekanntgegeben und dabei auch die neue Führungsmannschaft benannt (DWDL.de berichtete). Nun kommt es zu weitreichenden Änderungen: SpotX wird in Europa künftig von einem vierköpfigen Management-Team geführt, das auch die Zusammenführung der Geschäfte mit Smartclip vorantreiben wird. Die neue Führungs-Mannschaft besteht aus Irina Petricek-Steiner (General Manager of Operations in Europe), Kay Schneider (General Manager of Demand in Europe), Leon Siotis (General Manager of Supply in Europe) und Thomas Servatius (Chief Technology Officer, European Broadcaster Solutions).

Mike Shehan (Foto oben), CEO von SpotX, sagt zu den Änderungen: "Unser neues Management-Team verbindet Führungsqualität mit Branchenerfahrung, sowohl auf der Demand- als auch auf der Supply-Seite der Ad Tech- und TV-Branche. Sie ergänzen sich gegenseitig, indem sie technische Fähigkeiten und grundlegendes Verständnis unserer Produkte mit Geschäftssinn und einem kundenorientierten Ansatz verbinden." Die neuen Manager stammen alle aus den eigenen Reihen bei SpotX, Smartclip und der RTL Group.

Im Zuge des Umbaus verlassen außerdem die beiden Smartclip-Gründer Jean-Pierre Fumagalli und Roland Schaber das Unternehmen. Die beiden haben bislang als General Manager Europe gearbeitet. Sie übergeben ihre Aufgaben mit sofortiger Wirkung an das neue Führungsteam, sollen aber noch bis Ende des laufenden Jahres als "Berater und Mitarbeiter" des Unternehmens an Bord bleiben. Shehan dankte den beiden für ihren "unschätzbaren Beitrag zum Erfolg und dem fantastischen Wachstum von Smartclip". Shehan weiter: "Wir wünschen ihnen für die Zukunft das Beste. Unser neues Management-Team wird auf dem von ihnen geschaffenen Fundament aufbauen, unsere Technologien integrieren und ein Team mit mehr als 220 Mitarbeitern in Europa führen. Sie werden mit zahlreichen Werbungtreibenden zusammenarbeiten, um das bildschirmübergreifende Video-Ad-Serving und die Monetarisierung für Premium-Sender und -Publisher weiter zu stärken."

Oliver Vesper, der erst kürzlich DACH-Geschäftsführer von SpotX wurde, und Thorsten Schütte-Gravelaar, Managing Director Smartclip, berichten künftig an Irina Petricek-Steiner, ebenso wie Marco Ruivencamp, der erst kürzlich zum Managing Director Benelux SpotX und Smartclip berufen wurde.

