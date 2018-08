Sammer und Henkel analysieren künftig auch im Free-TV

© obs/EUROSPORT/Nadine Rupp / Ruppografie

Ab der neuen Bundesliga-Saison werden Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer bei Eurosport bereits eine halbe Stunde früher auf Sendung gehen. Im Zuge dessen gibt es einen Teil der Vorberichterstattung künftig auch im Free-TV zu sehen.



02.08.2018 - 15:42 Uhr von Alexander Krei 02.08.2018 - 15:42 Uhr

Für seine Analysen zur Fußball-Bundesliga mit Jan Henkel und Matthias Sammer hat Eurosport in der zurückliegenden Saison überwiegend positive Kritiken bekommen. Jetzt hat der Sender eine Ausweitung der Vorberichterstattung angekündigt: Künftig werden sich Henkel und Sammer schon 90 Minuten vor Anpfiff melden und damit eine halbe Stunde früher als bisher. Die Berichterstattung zu den Freitagsspielen beginnt damit fortan bereits um 19:00 Uhr.

Neu ist auch, dass die erste halbe Stunde nicht nur bei Eurosport 2 HD Xtra gezeigt wird, sondern auch beim frei empfangbaren Eurosport 1. Erst ab 19:30 Uhr gibt's die Berichte exklusiv für all jene zu sehen, die dafür bezahlt haben. Im vergangenen Jahr hatte der Sender um 19:00 Uhr noch das Format "#TGIM - Sofa United" gezeigt und darin Fans in ihrem Wohnzimmer beim Fußballschauen begleitet. "Wir machen noch mehr und einiges anders" so Gernot Bauer, Head of Sports bei Discovery in Deutschland.

Im Free-TV übernehmen unterdessen künftig ab 19:30 Uhr Tobias Hlusiak und Max Zielke mit ihrer Sendung "#TGIM - Stream Team", die parallel auch auf den Digitalplattformen verbreitet werden soll. Darüber hinaus soll die Interview-Reihe "Sammer Time" zur neuen Saison exklusiv immer zuerst als "Vodcast" auf eurosport.de ausgestrahlt werden. Eurosport verspricht aber, dass die Video-Reihe mit Matthias Sammer auch im Fernsehen mehr Präsenz erhalten soll.

Den Saison-Auftakt bildet am 24. August die Begegnung zwischen dem FC Bayern und 1899 Hoffenheim, am 12. August ist bei Eurosport aber auch schon der Supercup zwischen den Bayern und Eintracht Frankfurt zu sehen. Beide Spiele laufen parallel auch im ZDF.

