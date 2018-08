Medienboard fördert erstmals Doku für Instagram

© Chobe / photocase.com

Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat in seiner zweiten Förderrunde 2018 für serielle Formate zehn Projekte mit insgesamt 438.000 Euro bedacht. Erstmals wird auch eine Doku gefördert, die für Instagram entsteht.



Premiere für das Medienboard Berlin-Brandenburg. Die Förderanstalt hat in der zweiten Förderrunde des laufenden Jahres für serielle Formate erstmals auch eine Instagram-Doku bedacht, die Produktion "Die Eule" erhält 30.000 Euro. Hinter dem Projekt steht die Weltrecorder Story GmbH. In der Serie zieht "Die Eule" durch die nächtlichen Straßen, Clubs und U-Bahnhöfe Berlins und sammelt anonyme Graffiti-Sprüche oder Hauswandweisheiten. So wird die Eule Teil des gesellschaftlichen Diskurses und selbst zur Influencerin.

Weitere Produktionsförderungen gingen an die Doku "Das innere Gefängnis" (100.000 Euro, Looks Filmproduktionen GmbH), die Coming-of-Age-Geschichte "Carlo" (100.000 Euro, Bears Calling GmbH) und die Miniserie "Day Zero" (70.000 Euro, Boekamp & Kriegsheim GmbH). Darüber hinaus wurden sechs Projekte mit einer Entwicklungsförderung bedacht. 28.000 Euro und damit das meiste Geld erhielt hier die Musik-Doku "Berlin Blues" von der Neue Stereo Filmproduktion. In der Doku wird der legendäre Kreuzberger Blues- und Jazzclub Yorckschlösschen und dessen Musik-Ikonen porträtiert.

Insgesamt förderte das Medienboard Berlin-Brandenburg zehn Projekte und schüttete dafür 438.000 Euro aus. Alle geförderten Projekte finden Sie auf der Webseite des Medienboards. Medienboard-Geschäftsführer Helge Jürgens sagt: "Bei dieser Förderrunde wurde wieder deutlich, dass immer mehr klassische Film- und TV-Produktionsfirmen - ob Looks Filmproduktionen, Bears Calling/Ziegler Film, Sukaya Films oder Sichtfeld Media - die Möglichkeit für sich entdecken, kurze, serielle Formate für neue Plattformen zu produzieren. Die Veränderungen der Distributionswege veranlassen Produzenten immer mehr dazu, ihre Inhalte auf neuen Plattformen wie Instagram zu platzieren und über Influencer zu vermarkten, um die junge Zielgruppe zu erreichen."

