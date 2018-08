60. Geburtstag: Auch Vox beschäftigt sich mit Jacko

© MG RTL D

Nach ProSieben hat nun auch Vox angekündigt, sich zum 60. Geburtstag von Michael Jackson mit dem King of Pop zu beschäftigen. Die Kölner nehmen Ende August eine XXL-Doku über den verstorbenen Musiker ins Programm.



02.08.2018 - 16:35 Uhr von Timo Niemeier 02.08.2018 - 16:35 Uhr

Vox wird sich am 25. August einen ganzen Abend lang mit Michael Jackson beschäftigen. Dann zeigt der Sender zur besten Sendezeit nämlich die XXL-Doku "Mein Freund Michael - Der King of Pop wird 60". Das Label "XXL" trifft hier auch voll zu, die nächste Sendung beginnt erst um 0:45 Uhr, die Doku dauert inklusive Werbepausen also rund viereinhalb Stunden.

Gemeinsam mit ehemaligen Weggefährten will sich Vox in der Doku auf eine Spurensuche in Jackos Leben machen. "Exklusive Interviews und nie gezeigte Aufnahmen bringen Licht ins Dunkel: Wie war Jackson abseits des Rampenlichts?", verspricht der Sender. Die Doku läuft damit nur wenige Tage vor dem Geburtstag von Michael Jackson, am 29. August wäre der King of Pop 60 Jahre alt geworden. Auch ProSieben wird sich zum 60. Geburtstag ausführlich mit Michael Jackson beschäftigen. Der Sender zeigt am 29. August zur besten Sendezeit "We Love: Michael Jackson". Auch Thore Schölermann und Jana Julie Kilka wollen darin mit Zeitzeugen und Wegbegleitern Jacksons sprechen (DWDL.de berichtete).

Teilen