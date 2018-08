"Gut zu wissen": Häusser vertritt Weitzel im Sommer

© Markus Konvalin

Während sich Moderator Willi Weitzel für mehrere Wochen in den Sommerurlaub verabschiedet, darf Philip Häusser durch das BR-Magazin "Gut zu wissen" führen. Der 29-Jährige war zuletzt bereits als Experimentator fester Bestandteil der Sendung.



03.08.2018 - 10:29 Uhr von Alexander Krei 03.08.2018 - 10:29 Uhr

Seit Jahresbeginn ist Moderator Willi Weitzel zurück im Fernsehen - als Moderator des Magazins "Gut zu wissen" im BR Fernsehen. In den kommenden Wochen muss die Sendung aber ohne Weitzel auskommen, doch der Bayerische Rundfunk hat bereits eine Sommervertretung gefunden. Sechs Wochen lang wird Philip Häusser die Moderation übernehmen. Der 29-Jährige ist für die Zuschauer von "Gut zu wissen" allerdings kein Unbekannter: Schon bislang war der studierte Physiker als Experimentator fester Bestandteil der Sendung.

"Ich bin gespannt darauf, Willi über den Sommer zu vertreten. Während er seinen wohl verdienten Sommerurlaub genießt, holen wir spannende Themen aus aller Welt ins Studio - wo es geht natürlich auch mit Experimenten", so Häusser, der sich in den kommenden Wochen unter anderem mit Themen wie E-Zigaretten, alternativen Kraftstoffen oder Beißschienen für die Leistungssteigerung bei Sportlern beschäftigen will. Seinen ersten Einsatz als Moderator hat Häusser schon an diesem Samstag um 19:00 Uhr.

Bereits seit 2012 ist Philip Häusser in verschiedenen Wissensformaten im Einsatz, darunter "Galileo" bei ProSieben oder "Terra X Lesch & Co.". Darüber hinaus produziert i&u TV seit 2016 seinen eigenen YouTube-Kanal "Phil's Physics", in dem er ebenfalls regelmäßig experimentiert.

