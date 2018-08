2. Liga: Sky entschuldigt sich für Technikprobleme

© Sky

Am Freitag ist die 2. Fußball-Bundesliga in die neue Saison gestartet. Einige Nutzer von Sky Go und Sky Ticket hatten allerdings Probleme, das Spiel zwischen Hamburg und Kiel zu sehen. Stattdessen bekamen sie eine Fehlermeldung angezeigt. Erst im Verlauf der Partie wurde der Fehler behoben.



04.08.2018 - 08:24 Uhr von Timo Niemeier 04.08.2018 - 08:24 Uhr

Der Hamburger SV hat am Freitag die neue Zweitliga-Saison eröffnet, zum Auftakt gab es eine 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel. Während man sich in Hamburg den Start in die Saison sicherlich anders vorgestellt hat, gilt gleiches wohl auch für den Bezahlsender Sky. Am Freitag gab es bei den Diensten Sky Go und Sky Ticket große Probleme, viele Nutzer konnten das Spiel nicht sehen und bekamen stattdessen eine Fehlermeldung ("Media Keymesserr Licenser Error") angezeigt.

Bei Sky machte man sich gleich an die Fehlerbehebung, doch das dauerte seine Zeit. Erst im Verlauf der zweiten Halbzeit waren die Probleme behoben und die Dienste funktionierten wieder einwandfrei. Es ist übrigens die zweite Saison in Folge, in der HSV-Fans sich mit technischen Problemen herumschlagen müssen. In der vergangenen Saison spielte der Klub zwar noch in der ersten Liga, damals machte beim ersten Spiel allerdings der Eurosport Player Probleme. Discovery zahlte seinen Kunden im Anschluss eine Entschädigung in Höhe von zehn Euro, das entsprach rund einem Drittel des Jahrespreises.

Ob Sky den betroffenen Kunden ebenfalls eine Entschädigung zukommen lässt, ist derzeit noch unklar. Am Freitagabend entschuldigte sich der Sender jedenfalls bei seinen Kunden. Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber der "Bild": "Es kam zu einer Störung bei Sky Go und Sky Ticket. Die detaillierte Fehlersuche läuft. Wir arbeiten intensiv daran dieses Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Nutzern für die entstandenen Unannehmlichkeiten."

