Sat.1 schickt "Klinik am Südring"-Ableger bald on Air

© Sat.1

Den großen Umbau hat man am Vorabend bereits vollzogen, demnächst führt Sat.1 auch am späten Nachmittag ein neues Format ein. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off der Scripted Reality "Klinik am Südring".



04.08.2018 - 11:04 Uhr von Timo Niemeier 04.08.2018 - 11:04 Uhr

Sat.1 wird in wenigen Wochen ein neues Format am späten Nachmittag starten. Am Montag, den 20. August, beginnt man mit der Ausstrahlung des "Klinik am Südring"-Ablegers "Die Familienhelfer". Das Format war ursprünglich schon einmal für den Juni angekündigt, dann aber doch wieder aus dem Programm genommen worden. Nun soll es aber tatsächlich zur Ausstrahlung kommen. Sat.1 wird "Klinik am Südring - Die Familienhelfer" immer um 17 Uhr und damit im Anschluss an das Original zeigen.

In dem Ableger der Scripted Reality geht es um Familien, die ihre Probleme nicht mehr alleine bewältigen können. Und dann kommen die "Familienhelfer" zum Einsatz, die von der Klinik am Südring zur Hilfe gerufen werden. Egal ob Verhaltensauffälligkeiten oder Erziehungsprobleme: Die Sozialarbeiter und Therapeuten finden für alles eine Lösung. Mit fachlichem Know-How und emotionaler Unterstützung stehen sie den Familien im Alltag zur Seite um das Wichtigste zu schützen, das wir haben: unsere Kinder.

Teilen