"Star Trek": Stewart kehrt als Jean-Luc Picard zurück

Überraschendes Comeback: Patrick Stewart, der lange als Jean-Luc Picard in "Star Trek: The Next Generation" zu sehen war, wird in seiner Paraderolle zurückkehren. Der Streamingdienst CBS All Access wird eine Fortsetzung der Reihe zeigen.



05.08.2018 - 11:11 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2018 - 11:11 Uhr

Hierzulande ist "Star Trek: The Next Generation" unter dem Titel "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" zu sehen gewesen. Patrick Stewarts Figur des Jean-Luc Picard erlangte durch die Serie Kultstatus, nun wird es demnächst zu einem Wiedersehen mit Picard kommen. Wie der Schauspieler, der mittlerweile 78 Jahre alt ist, bei einem Auftritt auf einer "Star Trek"-Messe in Las Vegas bekanntgegeben hat, werde er noch einmal in seine wohl berühmteste Rolle schlüpfen.

Gezeigt werden soll die neue Serie dann beim Streamingportal CBS All Access. Man wolle das nächste Kapitel im Leben des "Star Trek"-Kapitäns erzählen, sagt Stewart. Details zu Inhalt oder weiteren Besetzungen gibt es derzeit noch nicht. Mit Stewart hat man aber ohne Frage ein wichtiges Gesicht mit an Bord. Neben der Serie spielte Stewart auch in vielen Kinofilmen der Reihe mit, zuletzt in "Star Trek: Nemesis" aus dem Jahr 2002. Er selbst habe gar nicht mehr daran geglaubt, an einer Neuauflage beteiligt zu sein. Das sei nun eine "unerwartete, aber freudige Überraschung", so Stewart.

Für CBS All Access ist die "Star Trek"-Reihe derweil nicht neu. Im vergangenen Jahr zeigte man bereits "Star Trek: Discovery", das hierzulande seine Premiere bei Netflix feierte. Einen Titel gibt es für die neue Serie mit Patrick Stewart noch nicht.

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm — Patrick Stewart (@SirPatStew) 4. August 2018

