Sat.1 Gold holt Bendel und Lenßen im September zurück

Bis Mitte September setzt Sat.1 Gold donnerstags voll auf Musik, danach schwenkt man um und holt Jochen Bendel und Ingo Lenßen zurück. Bendel präsentiert dann ein neues Tier-Format, Lenßen gibt wieder Rechtsberatung.



06.08.2018 - 14:28 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2018 - 14:28 Uhr

Sat.1 Gold hat neue Folgen von "Haustier sucht Herz" mit Jochen Bendel in Aussicht gestellt. Die dritte volle Staffel startet am 13. September und ist dann immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. Wie gehabt stellt Bendel in der Sendung Tiere vor, die auf eine Vermittlung warten und erklärt auch, worauf es dabei ankommt. Die ersten beiden Staffeln erzielten 2017 und im Frühjahr dieses Jahres im Schnitt 1,6 und 1,7 Prozent Marktanteil.

Im Anschluss an die neuen Folgen von "Haustier sucht Herz" geht Bendel zudem mit einem neuen Format auf Sendung - "Letzte Chance für vier Pforten". Das hatte der Sender bereits bei den Screenforce Days angekündigt, nun steht auch der konkrete Sendetermin. In der Sendung will Bendel, der inzwischen auch ausgebildeter Tiertrainer ist, mit der Hilfe von anderen Experten Hunden und Katzen durch gezieltes Training oder Diäten eine neue Lebensqualität geben.

Am späten Abend startet schließlich die neue Staffel von "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde". Ingo Lenßen telefoniert dann wieder mit Zuschauern, die ihm Rechtsfragen stellen. Hier war der Marktanteil mit im Schnitt zuletzt rund 1 Prozent nicht sonderlich berauschend, vor allem in den sozialen Netzwerken hat sich rund um die Sendung aber ein gewisser Hype entwickelt. Bis Bendel und Lenßen bei Sat.1 Gold zurückkehren, setzt der Sender donnerstags auf Musik. In dieser Woche zeigt man die Sendung "Völlig losgelöst - 40 Jahre Neue Deutsche Welle". In der kommenden Woche startet dann schließlich die vierteilige Reihe "Der Schlagerbulli".

