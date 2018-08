Vertrag verlängert: Ligue 1 bleibt bis 2021 bei DAZN

© DAZN

Die Spiele der französischen Ligue 1 werden auch in den kommenden drei Jahren beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein, darauf haben sich nun beide Seiten verständigt. Am kommenden Wochenende startet die Liga in ihre neue Saison.



06.08.2018 - 14:49 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2018 - 14:49 Uhr

Schon seit dem Start von DAZN im August 2016 sind auf dem Portal die Spiele der Ligue 1 zu sehen - und das wird sich in den kommenden drei Jahren auch nicht ändern. Die Tochter der Perform Group und die Ligue 1 Conforama haben nun ihre Zusammenarbeit bis 2021 verlängert, neben Deutschland gilt die Vereinbarung auch für den österreichischen Markt. Die Vertragsverlängerung erfolgt damit unmittelbar vor Saisonbeginn: Am kommenden Freitag startet die Ligue 1 in die Spielzeit 2018/19.

Aus deutscher Sicht wird die Ligue 1 in den kommenden Wochen und Monaten voraussichtlich noch einmal an Attraktivität gewinnen. Zur Erinnerung: Frankreich hat gerade erst die WM gewonnen und mit Thomas Tuchel startet ein deutscher Trainer bei Paris Saint-Germain. Hinzu kommen viele Topstars wie Neymar und Mbappé.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Die französische Ligue 1 Conforama ist von Anfang an ein wichtiger Bestandteil des Fußballportfolios von DAZN in Deutschland und Österreich. Wir freuen uns daher sehr, den Fußballfans auch weiterhin die Spiele aus der Liga des neuen Weltmeisters zeigen zu können. Dabei ist es für uns enorm wichtig, dass wir den Fans DAZN weiterhin für € 9,99 pro Monat, jederzeit monatlich kündbar und inklusive eines Gratis-Testmonats, zur Verfügung stellen können."

Neben der Ligue 1 wird DAZN auch Spiele des französischen Pokals Coupe de France zeigen, hier hat man entsprechende Sublizenzen von Sport1 erworben. Außerdem gibt es Spiele des Ligapokals und Partien der Ligue 2 bei DAZN zu sehen.

Teilen