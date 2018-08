Neuer Krimi: ZDF zeigt Kim Cattrall als US-Präsidentin

© ZDF/Miso Film 2017/Johan Paulin

Das ZDF wird im September die Krimireihe "Der Mörder in uns" nach einem Bestseller von Anne Holt fortsetzen. Darin ist auch Ex-"Sex and the City"-Star Kim Cattrall zu sehen - sie schlüpft in die Rolle der verschwundenen US-Präsidentin.



Das ZDF nimmt im September vier neue Folgen der deutsch-schwedischen Koproduktion "Der Mörder in uns" ins Programm. Die Reihe basiert diesmal auf dem Roman "Die Präsidentin" der norwegischen Bestseller-Autorin Anne Holt, von der man Ende 2016 mit "Modus - Der Mörder in uns" schon einmal ein Werk verfilmt hatte. Das ZDF zeigt den neuen Fall ab dem 16. September jeweils sonntags um 22:00 Uhr.

In der Krimireihe geht es um die amerikanische Präsidentin Helen Tyler, die bei ihrem ersten Staatsbesuch in Schweden spurlos aus ihrem Hotelzimmer verschwindet. Die für ihre Sicherheit zuständigen Agenten des Secret Service sind außer sich, müssen aber mit der schwedischen Polizei kooperieren. Und während es weder verwertbare Spuren noch ein Lebenszeichen von Helen Tyler gibt, wächst das Misstrauen auf beiden Seiten. Kommissar Ingvar Nyman (Henrik Norlén) und seine schwangere Freundin, die Psychologin Johanne Vik (Melinda Kinnaman), sind der schwedischen Task Force für den Besuch der Präsidentin zugeteilt und beginnen mit ihren Ermittlungen.

In den Hauptrollen spielt Melinda Kinnaman die Psychologin Johanne Vik und Henrik Norlén Kommissar Ingvar Nyman. Die kanadisch-britische Schauspielerin Kim Cattrall, die die US-Präsidentin Helen Tyler verkörpert, erlangte beim breiten Publikum vor allem Bekanntheit durch ihre Rolle der Samantha Jones in der TV-Serie "Sex and the City". Für die Drehbücher konnte erneut das dänische Autoren-Duo und Ehepaar Mai Brostrøm und Peter Thorsboe gewonnen werden, das unter anderem für "The Team", "Protectors - Auf Leben und Tod", "Der Adler" verantwortlich zeichnete.

Bei der Reihe handelt es sich um Gemeinschaftsproduktion von Miso Film Sverige, CMORE, TV4, Nadcon, ZDF, Fremantle Media, TV2 Norge, MTV3,

RUV und Lumière Media.

