Anna Kraft wechselt für neuen Talk vom ZDF zu Eurosport

Eurosport wird seinen "kicker"-Talk in der neuen Saison durch einen neuen Fußball-Talk ersetzen. Dieser hört auf den Namen "Mann gegen Mann" und wird unter anderem von Anna Kraft präsentiert, die zuletzt für das ZDF im Einsatz war.



08.08.2018 - 12:12 Uhr von Alexander Krei 08.08.2018 - 12:12 Uhr

Nach zwei Jahren ist Schluss mit dem "kicker"-Talk bei Eurosport: Nachdem der Sender das Konzept im vergangenen Jahr etwas überarbeitet hat und Moderator Marco Hagemann inzwischen nicht mehr für Eurosport im Einsatz ist, wird es mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison ein neues Format am späten Freitagabend zu sehen geben. Ganz auf Talk will man dabei aber nicht verzichten: Fortan heißt es jeweils freitags um 22:15 Uhr "Mann gegen Mann - Das Bundesliga-Duell" bei Eurosport 1. Beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra wird es die Sendung zudem im Anschluss an die Berichterstattung des Freitagabendspiels zeitversetzt zu sehen geben.

In der Sendung stehen zwei Protagonisten im Mittelpunkt, die sich über Fußball-Themen unterhalten. Mit guten Argumenten und klarer Meinung müssen sie sich gegen ihren Kontrahenten durchsetzen, um in der Gunst der Zuschauer vorne zu liegen. Teil der Sendung ist außerdem die komplette Vorschau auf das Bundesliga-Wochenende "Wir wollen am Freitagabend weg vom klassischen Talk und nehmen mit 'Mann gegen Mann - Das Bundesliga-Duell' direkt nach Abpfiff des Livespiels ein neues Format ins Programm. Hier wollen wir eine Stunde lang noch meinungsfreudiger und zugespitzter die Geschehnisse in der Bundesliga aufarbeiten."

Neu ist aber nicht nur die Sendung: Anna Kraft fungiert als Moderatorin. Sie verlässt nach drei Jahren das ZDF und präsentiert "Mann gegen Mann" im Wechsel mit Wolfgang Nadvornik, der schon im vergangenen Jahr neben Hagemann den "kicker"-Talk präsentierte. Kraft soll darüber hinaus auch als Field-Reporterin bei den Bundesliga-Spielen im Einsatz sein sowie für Eurosport die Übertragungen der deutschen U21-Länderspiele präsentieren. "Ich freue mich riesig auf die neue Sendung", sagte Kraft am Montag über ihre neue Aufgabe.

Und weiter: "Ein tolles Format, dass es so im deutschen Sportfernsehen noch nicht gegeben hat. Mit Information, Meinung, Kontroverse, Unterhaltung und Interaktion. Das alles präsenntieren zu dürfen, ist eine spannende Herausforderung. Dazu die Rückkehr auf und an den grünen Rasen. Ich kann es kaum abwarten." Gernot Bauer, Head of Sports bei Discovery, zeigte sich zufrieden und sprach vom "Königstranser zur neuen Bundesliga-Saison". "Anna zählt zu den Top-Sportmoderatoren in Deutschland, im Profifußball ist sie seit Jahren als TV-Sportjournalistin am Ball - und das trotz ihres jungen Alters."

