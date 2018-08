Zee.One will mit täglichem Serien-Block durchstarten

© Zee One

Von der kommenden Woche an baut Zee.One sein Serien-Angebot aus. Werktäglich sollen dann ab 19:00 Uhr innerhalb von zwei Stunden gleich fünf Serien in Erstausstrahlung gezeigt werden. Im September folgt weiterer Nachschub.



08.08.2018 - 15:55 Uhr von Alexander Krei 08.08.2018 - 15:55 Uhr

Der Bollywood-Sender Zee.One baut sein Serien-Programm aus und will fortan von Montag bis Freitag jeweils zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr einen durchgängigen Serienblock mit deutschen Erstausstrahlungen zeigen. Schon am kommenden Montag startet ab 19:25 Uhr zunächst die Telenovela "Das Rezept zur großen Liebe", in der es nach Angaben des Senders um Liebe, Drama und gutes Essen geht.

Um 19:50 Uhr übernimmt "Badho - Bahu - Schwer verliebt". Darin steht eine gewichtige Frau im Mittelpunkt, die um die Aufmerksamkeit des Wrestlers Lucky kämpft. Den Sendeplatz um 20:10 Uhr übernimmt "Razia Sultan - Herrscherin von Delhi". Die Serie erzählt vom steinigen Aufstieg der ersten und einzigen Königin des Sultanats Delhi im 13. Jahrhundert. Auch Shah Rukh Khan hat darin einen Auftritt.

Vervollständigt wird das Line-up durch Erstausstrahlungen der Serie "Jamai Raja", die den Serienblock um 19:00 Uhr ergänzt. Um 20:35 Uhr folgt schließlich "Der König und seine unsterbliche Liebe". Ende September startet außerdem die Serie "Tere Bin", die ebenfalls zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Diese erzählt eine klassische Dreiecks-Liebesgeschichte voller Missverständnisse in einem Krankenhaus-Umfeld.

"Bei uns kommen Serienfans ganz auf ihre Kosten", sagt Thomas Vink, Head of Programming. "Nur Zee.One bietet jeden Vorabend fünf hochkarätige Erfolgsserien, selbstverständlich jeweils als deutsche TV-Premiere." Mit diesem Angebot wolle man "einzigartig im deutschen Fernsehmarkt" sein. Nun bleibt abzuwarten, ob sich das auch auf die zumeist noch überschaubaren Quoten auswirken wird.

