Auch Sport1 überträgt EL-Qualispiel der Leipziger

Wenn man Donnerstag RB Leipzig in der Qualifikation der Europa League auf CS Universitatea Craiova trifft, haben die Fans die Wahl. Neben DAZN wird die Partie auch von Sport1 übertragen, das sich nun eine entsprechende Sublizenz sicherte.



08.08.2018 - 17:20 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2018 - 17:20 Uhr

Sport1 wird am Donnerstagvorabend das Europa-League-Qualifikationsspiel von RB Leipzig gegen CS Universitatea Craiova übertragen, das hat der Sender nun bekanntgegeben. Dazu hat man sich von DAZN die entsprechenden Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert. Auch DAZN wird die Partie übertragen. Die Vereinbarung gilt vorerst nur für das Hin- und nicht für das Rückspiel.

Sport1 beginnt am Donnerstag bereits um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung. Dann zeigt der Sender im Rahmen von "Bundesliga Aktuell" eine Talk-Runde mit Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann und DAZN-Experte Benny Lauth. Moderator der Sendung ist Jochen Stutzky. Anpfiff der Partie ist schließlich um 18:25 Uhr, kommentiert wird die Begegnung bei Sport1 von Oliver Forster. Zusätzlich sind die von DAZN präsentierten Highlights des Spiels am Freitag ab 22 Uhr auf Sport1 zu sehen.

