Til Schweiger schimpft über "ekelhaften" Bunte-Chef

Nach einem "Bunte"-Bericht ist Schauspieler Til Schweiger der Kragen geplatzt. Auf Facebook kündigte er an, nie wieder mit der Zeitschrift sprechen zu wollen - "erst wieder, wenn euer ekelhafter Chefredakteur seinen Hut nehmen muss".



09.08.2018 - 15:52 Uhr von Alexander Krei 09.08.2018 - 15:52 Uhr

Erst seit wenigen Wochen im Amt, hat der neue "Bunte"-Chefredakteur Robert Pölzer bereits mächtig Ärger mit Til Schweiger. Hintergrund ist ein Artikel, den das Boulevardblatt am Mittwochabend auf seiner Internetseite veröffentlichte. Der Tenor des Berichts: Schweiger habe sich vor wenigen Tagen mit seinem Mallorca-Nachbarn Jan Ullrich möglicherweise um ein Escort-Girl gestritten.

Noch in der Nacht meldete sich Schweiger in einem Facebook-Eintrag zu Wort und wetterte gegen die Zeitschrift und ihre Verantwortlichen - zunächst noch vergleichsweise harmlos. "Dies ein freies Land ist, wo jeder das Recht hat, Scheiße zu erzählen, nehme ich diesen Dreck zur Kenntnis", schrieb der Schauspieler, der offenbar den nötigen Respekt vermissen lässt: "Schande über euch! Less than zero respect", schimpfte Schweiger und schob zur Verstärkung der Aussage noch vier Ausrufezeichen und mehrere Box-Handschuhe hinterher.

Zugleich wandte sich Schweiger direkt an die Heftmacher. "Liebe 'Bunte', ich werde nie wieder mit Euch sprechen - erst wieder, wenn Euer ekelhafter Chefredakteur, der so einen Dreck durchwinkt, seinen Hut nehmen muss", so der "Tatort"-Star. Gemeint ist Robert Pölzer, der erst im Juli die Nachfolge der langjährigen Chefredakteurin Patricia Riekel antrat und zuvor Chef der "Freizeit Revue" war. Auch die stellvertretende "Bunte"-Chefredakteurin bekam in dem Wut-Posting ihr Fett weg: "@ Tanja May…. du bist so eine…..verf…..S……", stand da zu lesen.

Inzwischen ist zumindest die Bemerkung zu Tanja May verschwunden - der Rest ist geblieben. Auf DWDL.de-Nachfrage wollte Til Schweiger am Donnerstag nichts mehr zu seinem Ärger über "Bunte" sagen. Auch bei Burda hüllt man sich in Schweigen. "Wir möchten uns hierzu nicht äußern", erklärte eine Verlagssprecherin.

