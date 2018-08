Sat.1 bestätigt die ersten drei "Promi BB"-Teilnehmer

© Sat.1/Marc Rehbeck

In der kommenden Woche startet "Promi Big Brother" in die neue Staffel und nun hat sich Sat.1 erstmals zu den neuen Teilnehmern der Show geäußert. Drei Kandidaten wurden vom Sender bestätigt - zwei von ihnen waren bislang noch nicht bekannt.



09.08.2018 - 14:17 Uhr von Timo Niemeier 09.08.2018 - 14:17 Uhr

Sat.1 hat bestätigt, dass "DSDS"-Sieger Alphonso Williams in der kommenden Woche in das "Promi Big Brother"-Haus einziehen wird. Am Freitag, den 17. August, geht die Sat.1-Show in eine neue Staffel. Die "Bild" hatte zuvor bereits berichtet, dass Williams einer der Teilnehmer sein wird. Sat.1 hat nun auch zwei weitere Promis bestätigt, die noch nicht vorab von der Zeitung vermeldet worden sind.

Demnach werden auch Internet-Sternchen Katja Krasavice und Ex-"Marienhof"-Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher an der Show teilnehmen. Krasavice beschäftigt sich auf ihrem Youtube-Kanal vor allem mit Themen rund um Lifestyle und Sexualität. Mehr als eine Million User haben sie auf der Videoplattform abonniert. Nicole Belstler-Boettcher sagt derweil ganz unverblümt, warum sie an der Show teilnimmt: "Ich kann mir mein Leben schon leisten, aber so ein Luxus-Ding wie eine Alters-WG am Strand irgendwann wäre schon toll. Und schöne, große Urlaube sind nicht drin." Das "Promi Big Brother"-Haus füllt sich damit so langsam, via "Bild" sind bereits einige andere Namen durchgesickert. So sollen auch Sylvia Wollny, "Love Island"-Teilnehmerin Chethrin Schulze, Ex-"Bachelor" Daniel Völz, Johannes Heller (Teilnehmer von "Die Bachelorette") und Sophia Vegas (ehemals Wollersheim) ins Haus ziehen.

Teilen