"Chicago Fire" kehrt mit der "Notrufzentrale" zurück

Im September kehrt "Chicago Fire" mit der sechsten Staffel ins Programm von Vox zurück. Der Sender zeigt die US-Serie fortan zusammen mit der Doku-Reihe "Die Notrufzentrale", für die es nun also abermals einen Sendeplatz-Wechsel gibt.



09.08.2018 - 15:07 Uhr von Alexander Krei 09.08.2018 - 15:07 Uhr

Mit rund einer Million Zuschauern und im Schnitt weniger als sechs Prozent Marktanteil war "Chicago Fire" nicht gerade ein Quoten-Hit - gemessen an manch bitterem Serien-Flop der jüngeren Vergangenheit kann man bei Vox mit den Zahlen aber vergleichsweise zufrieden sein. Wohl auch deshalb kehrt die Dramaserie aus dem "Chicago"-Universum von Dick Wolf demnächst auf einem Primetime-Sendeplatz zurück ins Programm.

Die sechste Staffel von "Chicago Fire" ist ab dem 7. September jeweils freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Vox als Free-TV-Premiere zu sehen. Anders als zuletzt setzt der Kölner Sender fortan jedoch nicht mehr den ganzen Abend über auf Serien. Stattdessen versucht es Vox im Anschluss noch einmal mit seiner Doku-Reihe "Die Notrufzentrale", die in diesem Jahr auch schon auf Sendeplätzen am Montag- und Donnerstagabend zu sehen war. Auch hiervon gibt es zwei Folgen am Stück zu sehen.

Ein Wiedersehen gibt's darüber hinaus mit der Dokusoap "Die Beet-Brüder". Acht neue Folgen laufen ab dem 2. September sonntags um 18:15 Uhr. Im vergangenen Jahr hatte das Format bis zu 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren. Ebenfalls demnächst bei Vox: Die vierstündige Doku "40 Jahre Whitney Houston - Die tragische Geschichte der Queen of Pop". Zu sehen gibt es das Special am Samstag, den 1. September um 20:15 Uhr.

