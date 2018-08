Schorn in Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show dabei

© WDR

Kurz bevor die neue RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk aufgezeichnet wird, ist zumindest ein Detail bekannt: Auch Thorsten Schorn soll vor der Kamera mitmischen.



13.08.2018 - 16:32 Uhr von Alexander Krei 13.08.2018 - 16:32 Uhr

Wenn am kommenden Samstag erstmals die neue RTL-Show mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger gezeigt wird, dann ist auch Thorsten Schorn mit dabei. Der Moderator wird in der Sendung als Schiedsrichter fungieren, wie der Kölner Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

Schorn ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Rollen im Fernsehen zu sehen, unter anderem als Reporter bei "Stern TV" oder Moderator im WDR. Daneben leiht er auch der erfolgreichen Vox-Dokusoap "Shopping Queen" seine Stimme. Im Radio ist Schorn außerdem regelmäßig bei WDR2 zu hören. Künftig wacht er also zusätzlich über die Regeln in der neuen Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert".

Abgesehen von Schorns Rolle als Schiedsrichter ist bislang noch wenig bekannt über die neue Show, von der ab dem kommenden Samstag zunächst vier Ausgaben bei RTL ausgestrahlt werden sollen. Klar ist nur, dass der Name Programm ist, denn Jauch, Gottschalk und Schöneberger wissen zu Beginn der Show weder, wer von ihnen den Abend moderieren, noch, wer als Team spielen wird.

Am Dienstagabend besteht für das Trio allerdings Klarheit: Dann nämlich wird die erste Ausgabe der Produktion von i&u TV in den Nobeo-Studios in Hürth aufgezeichnet. "Denn sie wissen nicht, was passiert" ersetzt damit die Spielshow "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle", deren Quoten zuletzt deutlich gesunken waren.

