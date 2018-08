Österreichische "Vice"-Redaktion hört geschlossen auf

© Vice Media

Weil "Vice" die Angebote im deutschsprachigen Raum in Zukunft unter eine gemeinsame Führung stellt, hört die österreichische Redaktion als Protest auf den Entschluss geschlossen auf. Man trage die inhaltlichen Vision der Führung nicht mehr mit, hieß es.



13.08.2018 - 18:35 Uhr von Alexander Krei 13.08.2018 - 18:35 Uhr

Es ist erst wenige Wochen her, dass die Beförderung von Laura Himmelreich bei "Vice" bekannt wurde. Ab September soll die Journalistin zur Chefredakteurin für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt werden (DWDL.de berichtete). Durch die neue Führung schaffe man voll integrierte Strukturen für die drei Redaktionen in Berlin, Wien und Zürich, hieß es von Seiten des Unternehmens.

Hinter den Kulissen stieß das Vorhaben aber offenbar auf wenig Gegenliebe, denn wie jetzt bekannt wurde, haben die acht Mitglieder der Österreich-Redaktion dem Online-Magazin aus Protest den Rücken gekehrt, darunter Chefredakteur Markus Lust und seine Vize-Chefredakteurin Hanna Herbst. Auf Facebook erklärte Herbst den Schritt: "Die Richtung, in die 'Vice' gehen soll, entspricht nicht mehr dem, was 'Vice' für uns all die Jahre ausgemacht hat, weshalb wir den Weg so nicht mehr mitgehen möchten", schrieb sie am Montag.

Die Redaktion gehe auch, weil sie geschlossen nicht hinter der Managemententscheidung stehe, "Vice" in den drei deutschsprachigen Ländern zu einem gemeinsamen "Vice DACH" unter deutscher Führung und ohne Autonomie für die österreichische Redaktion zu machen. "Die Entmachtung der Landes-Chefredaktionen ist dabei der letzte Schritt in einer knapp einjährigen Reihe von Veränderungen, die schließlich dazu geführt haben, dass nun endgültig alle aus der Crew die Entscheidungen und inhaltlichen Visionen der DACH-Führung nicht mehr mittragen wollen", so Herbst.

Chefredakteur Markus Lust erklärte indes gegenüber dem "Standard", dass die Vorbereitungen in den letzten Monaten dazu geführt hätten, dass "Dinge komplizierter und bürokratischer geworden sind". Eine Verkleinerung der Redaktion ist nach Angaben von "Vice Deutschland" indes nicht geplant. Stattdessen sei es das Ziel, Ressourcen freizumachen, die in den Ausbau des journalistischen Produkts fließen sollen, beispielsweise in die Videoproduktion.

