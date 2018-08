RTL schraubt abermals kurzfristig am Vormittagsprogramm

© RTL

Nachdem RTL kürzlich nur noch etwas mehr als zwei Prozent Marktanteil mit "Meine Geschichte - Mein Leben" verbuchte, muss die Scripted Reality ihren Platz am Vormittag schon wieder räumen. Bald soll das Format am Nachmittag zurückkehren.



13.08.2018 - 20:07 Uhr von Alexander Krei 13.08.2018 - 20:07 Uhr

RTL hat sich kurzfristig dazu entschieden, erneut sein Vormittagsprogramm zu ändern. Nachdem der Sender noch am Montag um 10:00 Uhr die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" zeigte, gibt es von Dienstag an auf diesem Sendeplatz Wiederholungen von "Die Trovatos - Detektive decken auf" zu sehen. RTL strahlt das Format in Doppelfolgen aus.

RTL hatte "Meine Geschichte - Mein Leben" erst Ende Juli kurzfristig am Vormittag ins Programm genommen und damit die Dokusoap "Hebammen im Einsatz" ersetzt (DWDL.de berichtete). Den Quoten half man damit nicht auf die Sprünge: Die Marktanteile bewegten sich fast durchgängig im einstelligen Bereich, in der vergangenen Woche setzte es zwischenzeitlich mit gerade mal 2,1 Prozent in der Zielgruppe einen bitteren Tiefstwert.

Von langer Dauer ist die Programmänderung allerdings nicht, denn schon vor wenigen Tagen hatte RTL angekündigt, ab dem 28. August auf ein neues Vormittagsprogramm zu setzen (DWDL.de berichtete). So soll künftig um 9:30 Uhr die neue tägliche Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht!" wiederholt werden, gefolgt von "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal". Um 11:00 Uhr gibt es schließlich ein Wiedersehen mit den Hebammen.

"Meine Geschichte - Mein Leben" soll indes ab dem 27. August montags bis freitags mit neuen Folgen wieder ins Nachmittagsprogramm zurückkehren. Die Scripted Reality läuft dann jeweils um 15:00 Uhr in Doppelfolgen.

Mehr zum Thema "Verdachtsfälle" machen Platz für andere Scripted Reality

Teilen