Sky zeigt "Lass es, Larry"-Comeback mit einiger Verspätung

Nach langer Pause feierte die Comedyserie "Lass es, Larry" - auch bekannt als "Curb your Enthusiasm" - vor einem Jahr ihr Comeback bei HBO. Bei Sky waren die neuen Folgen seither aber noch nicht zu sehen. Das soll sich aber bald ändern.



13.08.2018 - 20:33 Uhr von Alexander Krei 13.08.2018 - 20:33 Uhr

Normalerweise drückt Sky bei der Ausstrahlung von HBO-Serien gerne auf die Tube. Im Falle des Comebacks von "Lass es, Larry" ließ sich der Pay-TV-Sender aber überraschend viel Zeit. Nun hat der Sender doch noch einen Sendetermin für die Comedyserie, die im Original unter dem Titel "Curb your Enthusiasm" zu sehen ist, gefunden - ein ganzes Jahr nach der US-Premiere.

Der Ausstrahlungstermin mutet dabei etwas kurios an: Die ersten beiden Folgen laufen am Dienstag, den 9. Oktober um 21:25 Uhr. Ab der folgenden Woche läuft "Lass es, Larry" dann immer schon um 20:15 Uhr im Doppelpack. Parallel dazu bietet Sky die neuen Folgen auch zum Abruf an - übrigens auch bei Sky Ticket. Zur Einstimmung stehen die ersten acht Staffeln ab dem 21. September zum Abruf bereit.

Neben Hauptdarsteller Larry David sind in der neuen Staffel unter anderem Ted Danson, Bryan Cranston, Elizabeth Perkins und Jimmy Kimmel zu sehen. David und HBO hatten an der Rückkehr des Klassikers offensichtlich so viel Spaß, dass schnell eine zehnte Staffel in Auftrag gegeben wurde, die sich inzwischen in Produktion befindet. Bleibt zu hoffen, dass Sky die Fans dann nicht mehr so lange zappeln lassen wird wie diesmal.

