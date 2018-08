Sky: Sonnenkönig regiert im Oktober zum letzten Mal

© Sky Deutschland

Ab Oktober wird Sky Atlantic HD die Geschichte des Sonnenkönigs Louis XIV. zu Ende bringen. Der Bezahlsender zeigt dann die dritte und letzte Staffel der französischen Historienserie mit George Blagden in der Hauptrolle.



Die französische Historienserie "Versailles" über das Leben von Ludwig XIV. geht in die dritte und letzte Staffel: Wie jetzt bekannt wurde, zeigt Sky Atlantic HD die zehn neuen Folgen ab dem 3. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr. Parallel steht die Serie auch zum Abruf bereit. Wer sich noch einmal auf "Versailles" einstimmen möchte, kann über Sky Ticket und Sky Go zudem schon jetzt die ersten beiden Staffeln sehen.

Die Hauptrolle spielt George Blagden, daneben sind unter anderem Alexander Clahos, Tygh Runyan, Stuart Bowman, Anna Brewster, Catherine Walker und Elisa Lasowski zu sehen. "Mit der dritten und letzten Staffel wollten wir dem Porträt von Ludwig XIV, einem der herausragendsten Charaktere der französischen Geschichte, einen ganz besonderen Feinschliff geben, ohne die Geschichte zu sehr zu vereinfachen", sagten die ausführenden Produzenten Claude Chelli und Aude Albano.

Die dritte Staffel setzt nach dem gewonnenen Krieg von Ludwig XIV. gegen die Niederlande an. Allerdings findet seine Politik nicht nur Zustimmung. Eine Revolte droht, weil es die Menschen leid sind, die Luxussucht des Sonnenkönigs zu finanzieren. Auch in Versailles steht Ludwig vor neuen Herausforderungen, denn seine Mätresse Madame de Maintenon treibt ihn an, sich als absolutistischer Herrscher zu behaupten, was zu großen Meinungsverschiedenheiten am Hofe bis hin zur Katholischen Kirche füh

