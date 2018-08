Das ZDF holt seine "SOKO"-Serien Ende September zurück

© ZDF

Neben dem neuen "SOKO Potsdam" kehren Ende September auch die anderen Serien der Krimi-Reihe mit frischen Folgen zurück ins Vorabendprogramm des ZDF. Die Mainzer haben dann Nachschub für mehrere Monate.



14.08.2018 - 13:51 Uhr von Timo Niemeier 14.08.2018 - 13:51 Uhr

Vor einigen Tagen ist bekannt geworden, dass das ZDF seine neue Serie "SOKO Potsdam" ab dem 24. September immer montags um 18 Uhr zeigt (DWDL.de berichtete). Nun hat das ZDF auch für die anderen Sendetage "SOKO"-Nachschub angekündigt. Und so starten auch die Ableger aus Köln (dienstags), Wismar (mittwochs), Stuttgart (donnerstags) und Wien (freitags) ebenfalls in der genannten Woche jeweils um 18 Uhr in ihre neuen Staffeln.

Das ZDF bietet den Zuschauern damit über Monate hinweg Krimi-Erstausstrahlungen am Vorabend. Von "SOKO Potsdam" werden vorerst zwar nur sechs Folgen zu sehen sein, alle anderen Serien laufen aber deutlich länger. So liegen von "SOKO Köln" und "SOKO Stuttgart" 25 neue Episoden vor, der Ableger aus Wismar kommt sogar mit 27 Folgen zurück und das Team aus Wien ermittelt in gleich 28 neuen Folgen.

Bereits bekannt war, dass mit "SOKO Leipzig" im September auch der einzige Primetime-Ablege der Reihe fortgesetzt wird. Ab dem 14. September sind insgesamt 24 neue Folgen auf dem bewährten Sendeplatz am Freitagabend ab 21:15 Uhr zu sehen.

Teilen