Sat.1 lässt weitere "Big Brother"-Promis aus dem Sack

© SAT.1

Bevor Sat.1 ab Freitag die sechste Staffel von "Promi Big Brother" zeigen wird, lässt der Sender schrittweise schon mal alle Bewohner aus dem Sack. Nun sind die Namen von sechs weiteren Teilnehmern der Realityshow offiziell bestätigt worden.



14.08.2018 - 15:31 Uhr von Alexander Krei 14.08.2018 - 15:31 Uhr

Wenige Tage vor dem Start der sechsten Staffel hat Sat.1 sechs weitere Teilnehmer von "Promi Big Brother" bekanntgegeben. Wie der Sender am Dienstag bestätigte, ist mit Reality-Sternchen Sophia Vegas auch eine ehemalige Dschungelcamperin unter den Bewohnern. Neben der 30-Jährigen sind Selfmade-Millionär Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein, Model Johannes Haller, Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch, Hellseher Mike Shiva und "Flirt-Expertin" Chethrin Schulze mit dabei.

In einem offiziell von Sat.1 verbreiteten Statement zeigt Schulze übrigens schon mal, in welche Richtung sich die Staffel entwickeln könnte. "Was ganz nervig sein kann, ist das Rasieren im Intimbereich. Vor 'Promi Big Brother' gehe ich deshalb zum Waxing, man lernt ja daraus", lässt sie die Öffentlichkeit vorsichtshalber wissen. Ex-Sportler Pascal Behrenbruch sieht seine Teilnahme indes als Ausgleich: "Mir fehlen die Abenteuer im Leben", sagt er. "Seit eineinhalb Jahren habe ich keinen Sport und keine richtigen Wettkämpfe mehr gemacht. Ich merke jetzt schon, dass es eine gute Entscheidung war hier mitzumachen, weil ich wieder mehr trainiere und auch ein bisschen nervös bin. Das brauche ich mal wieder."



© Sat.1 / Marc Rehbeck

Vor wenigen Tagen hatte Sat.1 bereits angekündigt, dass auch "DSDS"-Sieger Alphonso Williams, Ex-"Marienhof"-Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher und die als "Internet-Phänomen" angepriesene Katja Krasavice bei "Promi Big Brother" mit dabei sein werden (DWDL.de berichtete). Los geht es am Freitag um 20:15 Uhr, danach ist die Realityshow täglich um 22:15 Uhr zu sehen. Die Moderation übernehmen Jochen Schropp und Neuzugang Marlene Lufen. Produziert wird "Promi Big Brother" von Endemol Shine Germany.

Teilen