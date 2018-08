ProSieben: Neue Elton-Show läuft erstmals im Oktober

© Getty Images/ProSieben/Christian Brodack

Mit "Alle gegen Einen" bekommt Elton im Herbst eine weitere Samstagabendshow bei ProSieben. Wie jetzt bekannt wurde, wird die erste Ausgabe Ende Oktober zu sehen sein. Ein Zuschauer im Studio tritt darin gegen das Publikum in Schätzfragen an.



16.08.2018 - 12:00 Uhr von Alexander Krei 16.08.2018 - 12:00 Uhr

Über mangelnde Aufgaben vor der Kamera kann sich Elton wahrlich nicht beschweren. Er sitzt im Rateteam von "Wer weiß denn sowas?", moderiert "1, 2 oder 3" und bei ProSieben bald neben "Schlag den Henssler" eine weitere Samstagabendshow. "Alle gegen Einen" nennt sich das Format, das der Sender bereits vor einigen Wochen angekündigt hat.

Inzwischen steht auch fest, wann es losgeht: Nach DWDL.de-Informationen soll die erste Ausgabe am Samstag, den 20. Oktober um 20:15 Uhr live ausgestrahlt werden. Der Ticketverkauf hat hierfür gerade begonnen. Produziert wird die neue Show-Reihe, bei der den Kandidaten ein Gewinn von bis zu 100.000 Euro winkt, von Brainpool.

In 15 Runden gilt es, Tipps auf Schätzfragen abzugeben, die sich auf "ungewöhnliche Action-Experimente" beziehen, wie es von Seiten des Senders heißt. Es tritt ein auf sich allein gestellter Kandidat gegen den Durchschnitt der abstimmenden Zuschauer an. Wer näher am Ergebnis liegt, sammelt Geld für seinen Jackpot, der am Ende der Sendung ausgespielt wird.

Dabei gilt: Nur wer bei der finalen 15. Frage die richtige Antwort gibt, gewinnt tatsächlich das bis dahin erspielte Geld. Setzt sich das Publikum durch, wird ein Zuschauer noch live in der Sendung von Elton am Telefon überrascht.

