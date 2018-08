Böhmermann wird als "Entertainer of the Year" geehrt

© ZDF/Joseph Strauch

Seit dem vergangenen Jahr wird im Rahmen der Rose d'Or auch der Preis für den "Entertainer of the Year" vergeben. Diesmal wird Jan Böhmermann die Auszeichnung entgegennehmen. 2017 hatte James Corden den Preis gewonnen.



16.08.2018 - 11:46 Uhr von Alexander Krei

Jan Böhmermann hat schon zahlreiche Preise gewonnen, nun kommt mit der Rose d'Or ein weiterer dazu. Wie jetzt bekannt wurde, soll der Satiriker am 13. September in Berlin bei der Verleihung der Rose d'Or Awards als "Entertainer of the Year" ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung, die von der Europäischen Rundfunkunion zum zweiten Mal vergeben wird, würdigt den besonderen Beitrag, den eine Einzelperson in den zurückliegenden zwölf Monaten in der Welt der Unterhaltung geleistet hat.

"Jan verdient den zweiten Rose d’Or Entertainer des Jahres Award wie kein anderer", sagte Jeroen Depraetere, EBU Head of Television und Rose-d’Or Veranstalter. "Er hat nicht nur großen Einfluss in Deutschland, seine beißende Satire war auch international ein Hit. Der Rose d’Or Award zeichnet seinen globalen Einfluss, sein enormes Talent und immense Kreativität aus." Im vergangenen Jahr hatte der britische Schauspieler und Late-Night-Moderator James Corden den Preis erhalten.

Abseits des Preises an Böhmermann können in diesem Jahr gleich mehrere Produktionen aus Deutschland auf eine Auszeichnung mit der Rose d'Or hoffen (DWDL.de berichtete). Im Rennen sind unter anderem "Babylon Berlin" von ARD und Sky, Olli Dittrichs ARD-Satire "Trixie Wonderland - Weihnachten mit Trixie Dörfel" sowie die RTL-Formate "Magda macht das schon" und "Big Bounce". Insgesamt gibt es 39 Nominierte in zehn Kategorien, die aus 13 verschiedenen Ländern kommen.

