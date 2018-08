Ungelogen: Sat.1 schließt Paare an den Lügendetektor an

© Sat.1

Zu einem ehrlichen Gespräch über ihre Beziehung bittet demnächst Sat.1 Paare oder auch Ex-Paare in seinem Nachmittagsprogramm: Der Sender arbeitet an einer Adaption des britischen Formats "The Lie Detective".



16.08.2018 - 15:11 Uhr von Uwe Mantel 16.08.2018 - 15:11 Uhr

Unter dem Titel "Ungelogen - das ehrlichste Gespräch Eures Lebens" arbeitet Sat.1 an der Rückkehr des Lügendetektors in sein Nachmittagsprogramm, den man dort zuletzt im Daily-Talk "Britt" gesehen hatte. Wie der Sender auf DWDL.de-Anfrage bestätigt, produziert UFA Show & Factual im Oktober unter diesem Titel eine Adaption des britischen Formats "The Lie Detective" für die Daytime. Einen genauen Sendetermin für die neue Sendung gibt es unterdessen noch nicht.

Im britischen Original bittet Dan Ribacoff, der als "menschlicher Lügendetektor" bekannt ist, Paare - oder auch ehemalige Paare - zu einem offenen Gespräch. Die beiden konfrontieren sich darin gegenseitig mit 20 Fragen, die verschiedene Aspekte ihrer Beziehung betreffen. Das reicht von "Liebst du mich?" bis zu profaneren Themen wie "Wer ist besser im Bett?". Mit einer Mischung aus Menschenkenntnis und einem Polygraphen (also einem Lügendetektor) soll sichergestellt werden, dass beide uneingeschränkt die Wahrheit sagen und nicht - ob aus Bequemlichkeit, Rücksicht auf den anderen oder auch weniger erfreulichen Gründen - lügen. Geflunkerte Antworten sollen sofort identifiziert und korrigiert werden.

