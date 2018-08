Junger & alter Sheldon melden sich im September zurück

© Warner Bros.

Das Warten auf die zweite Hälfte der ersten Staffel von "Young Sheldon" hat im September ein Ende. Dann meldet sich der Ableger am gleichen Abend wie die neuen Folgen der Mutterserie "The Big Bang Theory" zurück.



16.08.2018 - 17:15 Uhr von Uwe Mantel 16.08.2018 - 17:15 Uhr

Während die "Simpsons" in dieser Woche bereits mit neuen Folgen auf den Bildschirm zurückgekehrt sind, spannt ProSieben die Fans von "The Big Bang Theory" am Montagabend noch etwas länger auf die Folter. Am 10. September melden sich dann aber auch Penny, Leonard, Sheldon und Co. zurück. ProSieben wird dann mit der Ausstrahlung der zweiten Hälfte der elften Staffel fortfahren.

Direkt im Anschluss meldet sich dann auch "Young Sheldon" zurück. Das Spin-Off der Sitcom, das die Kindheit von Sheldon Cooper thematisiert, legte bei ProSieben im Frühjahr den stärksten Start einer US-Serie seit vielen Jahren hin. Im Schnitt erreichten die ersten zwölf Folgen fast 18 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - an dieses Quotenniveau hofft man bei ProSieben anknüpfen zu können.

Marktanteils-Trend: Young Sheldon



