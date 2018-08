Deutsche Comedians für Netflix-Stand-Up-Event stehen fest

© Netflix

47 Comedians aus allen Teilen der Welt werden für ein neues Comedy-Event von Netflix jeweils ein 30-minütiges Stand-Up aufzeichnen. Nun steht auch fest, welche drei deutschen Comedians dafür Ende August in Berlin auf der Bühne stehen.



16.08.2018 - 17:33 Uhr von Uwe Mantel 16.08.2018 - 17:33 Uhr

Schon vor über einem Monat kündigte Netflix eine Art weltweites Comedy-Festival an: 47 Comedians aus allen Teilen der Welt stehen für das noch namenlose Event auf der Bühne und präsentieren jeweils ein 30-minütiges Stand-Up. Heraus kommen soll so ein Überblick über die ganze Vielfalt der weltweiten Comedy, aufgezeichnet in sieben Sprachen, darunter auch auf Deutsch. Während ein großer Teil der teilnehmenden Comedians schon damals angekündigt worden war, standen die deutschen Vertreterinnen bzw. Vertreter bislang nicht fest.

Nun wurde die Katze aber aus dem Sack gelassen: Enissa Amani, Kaya Yanar und Ilka Bessin werden ein ebenfalls jeweils halbstündiges Stand-Up beisteuern. Aufgezeichnet werden diese bereits am 28. August im Quatsch Comedy Club in Berlin. Produziert werden diese Stand-Up-Specials von EndemolShine Germany. Es ist die erste non-fiktionale Produktion von EndemolShine Germany für Netflix. Die ebenfalls zur EndemolShine-Gruppe gehörende Produktionsfirma Wiedemann & Berg zeichnete auch bereits für die deutsche Netflix-Serie "Dark" verantwortlich, von der inzwischen eine zweite Staffel produziert wird.

