"Promi Big Brother": Sat.1 präsentiert ersten Nachrücker

Den ersten Rekord hat die neue Staffel von "Promi Big Brother" schon aufgestellt: Noch vor der ersten Sendung hat der erste Kandidat bereits das Handtuch geworfen. Es gibt aber Ersatz für Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein



18.08.2018 - 10:14 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2018 - 10:14 Uhr

Weil die ersten neun Kandidaten von "Promi Big Brother" bereits am Mittwoch vor der ersten Show auf die "Baustelle" - so der diesjährige "arme" Bereich - zogen, gab es diesmal ein Novum: Noch bevor die Auftaktshow der Staffel ausgestrahlt wurde, warf mit Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein der erste Kandidat schon das Handtuch. Um wieder Vollbesetzung zu erlangen, gibt es am heutigen Samstag somit auch bereits den ersten Einzug eines Nachrückers.

Die Produktion hat dafür Umut Kekilli in der Hinterhand: Kekilli ist ehemaliger Profi-Fußballer, brachte es aber nur auf sechs Einsätze in der höchsten türkischen Spielklasse SüperLig. Die Qualifikation für "Promi Big Brother" ist daher wohl eher, dass er viele Jahre mit Natascha Ochsenknecht liiert war und dank einer On/Off-Beziehung so für einige Schlagzeilen sorgte. 2015 trat das Paar gemeinsam bei der RTL-Tanzshow "Stepping Out" an.

