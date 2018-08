Nitro wagt sich zu später Stunde ins Anime-Feld vor

© NITRO

Wohl inspiriert von den jüngsten Erfolgen des Konkurrenten ProSieben Maxx will sich auch Nitro demnächst mit "Overlord" an einer Animeserie versuchen. Zum Start reicht es aber zunächst nur für einen Sendeplatz am Programmrand.



19.08.2018 - 09:56 Uhr von Alexander Krei 19.08.2018 - 09:56 Uhr

Die Erfolge, die ProSieben Maxx mit seinen Animeserien feiert, sind auch den Kollegen vom Rhein nicht entgangen. Demnächst versucht sich nun auch Nitro erstmals an einer japanischen Zeichentrickserie: Am Dienstag, den 11. September nimmt der Männersender erstmals im Anschluss an seinen Spielfilm-Doppelpack zu später Stunde die Animeserie "Overlord" ins Programm. Ab 23:55 Uhr laufen gleich vier Folgen am Stück.

Inhaltlich ließt sich die Serien-Beschreibung wiefolgt: Es ist der letzte Tag, an dem das berühmte Rollenspiel Yggdrasil online ist. Momonga, der Anführer der Gilde "Ainz Ooal Gown", wartet in der Großen Gruft von Nazarick, seiner Festung, alleine auf das Ende. Doch zu seiner großen Überraschung bleibt es aus, denn die Server schalten nicht ab. Und zu Momongas Verwirrung kommt es zu einem weiteren merkwürdigen Vorfall: Eine künstliche generierte Spielfigur, der NPC Albedo, spricht Momonga an.

Ob Nitro mit der Serie ähnlich stark punkten kann wie ProSieben Maxx, muss sich freilich erst noch zeigen. Der ProSieben-Ableger hatte zuletzt auch wegen der starken Anime-Schiene in der Daytime neue Quoten-Rekorde aufstellen können.



