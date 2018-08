Polizei-Schikane? ZDF fordert Aufklärung über Einsatz

© ZDF

Ein Team, das am Rande einer Pegida-Demonstration bei einem Besuch der Kanzlerin in Dresden für "Frontal 21" drehen wollte, wurde nach eigenen Angaben 45 Minuten lang von der Polizei kontrolliert. Das ZDF verlangt eine Aufklärung.



20.08.2018 - 10:31 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2018 - 10:31 Uhr

Bei Dreharbeiten für einen "Frontal21"-Beitrag kam es am Rande einer Pegida-Demo anlässlich des Besuchs der Bundeskanzlerin zunächst zu einer Auseinandersetzung mit Pegida-Anhängern. In einem Video, das der Reporter Arndt Ginzel auf Facebook veröffentlichte, ist zu sehen, wie ein Mann verlangt, nicht gefilmt zu werden und den Kameramann lautstark auffordert, ihn zu Polizeibeamten in der Nähe zu begleiten. Nach einem Schnitt ist dann zu sehen, wie die Polizisten eine "polizeiliche Maßnahme" durchführen. Nach Ginzels Angaben dauerte diese 45 Minuten.

#Pegidawirkt - Sächsische Polizeibeamte machen sich zur Exekutive von #Pegida / #AfD -Anhängern und behindern TV-Team, das für @ZDF @Frontal21 dreht. Hier ein Auszug, die polizeiliche Maßnahme dauerte ca. 45 min. Zeitungskollegen aus #Dresden berichten von ähnlichen Vorfällen. pic.twitter.com/m1erCDU9WJ — Arndt Ginzel (@GKDJournalisten) 18. August 2018

ZDF-Chefredakteur Peter Frey verlangte eine Aufklärung des Vorfalls. Es handle sich "um eine klare Einschränkung der freien Berichterstattung", das Kamera-Team habe sich korrekt verhalten. Das Sächsische Innenministerium meldete sich schon am Samstag zu Wort und kündigte an, dass die Polizei zunächst Zeit benötige, um die Geschehnisse genau auszuwerten - um dann allerdings selbst schon eine Bewertung abzugeben: "Wenn Anzeige erstattet wird, egal gegen wen, müssen die Polizeibeamten handeln und Personalien aufnehmen. Offensichtlich ist genau das geschehen. Nicht mehr und nicht weniger." Die Polizei Sachsen hatte ebenfalls angekündigt, dass das Videomaterial nun ausgewertet werde, was bedingt durch das Wochenende aber eine Weile dauern könne. Polizeipräsident Horst Kretzschmar lade die betroffenen Journalisten zudem zu einem Gespräch ein.

Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer meldete sich via Twitter zu Wort - allerdings mit der fragwürdigen Einlassung "Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten." Gegenüber der dpa gab er zu Protokoll, dass es auch seine Aufgabe sei, sich vor die Beamten zu stellen. Damit geriet er selbst in de Kritik. Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt etwa twitterte: "Ich sehe Polizisten, die nicht begründen, warum sie Journalisten an ihrer Arbeit hindern. Ich sehe Pegida, die die freie Presse beschimpfen. Ein Ministerpräsident, der findet, das Handeln der Polizisten sei seriös muss sich fragen lassen, ob er auf der Seite von Demokratie und Freiheit steht." Auch im Landtag wurde Aufklärung gefordert. Enrico Stange von der Linkspartei sagte, sofern die Vorwürfe stimmen, mache sich die Polizei zum "Handlanger der Pegisten" und lasse sich instrumentalisieren.

