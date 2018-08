Deutsche Journalistin Meşale Tolu darf Türkei verlassen

© Allie_Caulfield/flickr (CC BY 2.0)

Die Ausreisesperre gegen die im April 2017 in der Türkei festgenommene deutsche Journalistin Meşale Tolu wurde aufgehoben, wie sie selbst via Twitter bestätigte. Der Prozess gegen sie wird allerdings im Oktober fortgesetzt.



20.08.2018 - 10:47 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2018 - 10:47 Uhr

Meşale Tolu, die nach einer Razzia in Istanbul Ende April 2017 wegen angeblicher Terrorpropaganda und des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation festgenommen wurde, darf die Türkei nun verlassen. Eine gegen sie verhängte Ausreisesperre wurde nun aufgehoben, wie sie selbst via Twitter bestätigte. Tolu saß zunächst fast acht Monate in Untersuchungshaft, ehe sie nach ihrem zweiten Prozess immerhin auf freien Fuß kam, allerdings mit der Auflage, das Land nicht zu verlassen.

Mehrfacher Widerspruch gegen diese Entscheidung führte weitere acht Monate nicht zum Erfolg, erst jetzt nach einem erneuten Widerspruch, darf sie gemeinsam mit ihrem Sohn nach Deutschland zurückkehren. Die Ausreisesperre gegen ihren Mann, der im selben Verfahren mit ähnlichen Vorwürfen angeklagt ist, wurde hingegen nicht aufgehoben. Ausgestanden ist das Verfahren gegen Meşale Tolu hingegen noch nicht, am 16. Oktober geht der Prozess gegen die Journalistin weiter. Ihr drohen bis zu 20 Jahren Haft. "Von einem rechtsstaatlichen Verfahren kann weder für Meşale noch für alle anderen zu unrecht inhaftierten Menschen die Rede sein", so der Unterstützerkreis für Meşale Tolu.

