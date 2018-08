Atzorn übernimmt Hauptrolle in neuem Sat.1-Hundekrimi

© Sat.1 / Bernd Schuller

Mit "Kommissar Rex" hatte Sat.1 schon einmal ein sehr erfolgreiches Hunde-Polizisten-Gespann im Programm, daran will man mit "Der Bulle und das Biest" nun anknüpfen - aber mit mehr "Coolness, Schnelligkeit, Männlichkeit". Jetzt steht der Hauptdarsteller fest.



20.08.2018 - 11:21 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2018 - 11:21 Uhr

Sat.1 will in Sachen deutschen Serien bekanntlich nun ebenfalls wieder aufrüsten. Neben neuen Folgen von "Einstein" kommt mit "Der Bulle und das Biest" (so zumindest der Arbeitstitel) eine weitere Serie aus dem Krimi-Bereich hinzu. Die Hauptrollen übernehmen der Hund Rocky (ein Bullmastiff) sowie auf menschlicher Seite Jens Atzorn in der Rolle des Polizeikommissars Elias Decker. Die Produktionsfirma Bantry Bay beginnt am Dienstag mit den Dreharbeiten für zehn Folgen.

Yvonne Weber, Redaktionsleitung Deutsche Fiction: "Mit Erfolgs-Produzentin Gerda Müller konnten wir einen Profi gewinnen, der sich mit begehrter Serie und Sat.1 auskennt, wie kein anderer. 'Der Bulle und das Biest' greift das Erfolgsrezept des Hunde-Polizisten-Teams auf, setzt allerdings noch eine deutliche Schippe Coolness, Schnelligkeit, Männlichkeit und Konkurrenzkampf drauf." Gerda Müller produzierte für Sat.1 zuvor auch "Der letzte Bulle". Jens Atzorn sagt: "Ich freue mich sehr auf die Serie, weil ich schon immer einen Kommissar spielen wollte. 'Der Bulle und das Biest' verbindet Spannung und Action mit einer guten Prise Humor. Eine besondere Herausforderung wird es, die Stimmung einer Szene auf den Punkt zu bringen. Hunde sind, auch wenn sie gutes Training hatten, ein bisschen wie Kinder: Sie haben ihren eigenen Kopf!"

Den Inhalt der Serie beschreibt Sat.1 so: "Der eine ist cool, sein Partner ist cooler. Der eine ist stur, sein Partner ist sturer. Der eine beißt sich gern fest, sein Partner beißt gern fester: Polizeikommissar Elias Decker (Jens Atzorn) und Bullmastiff Rocky sind sich ähnlicher, als der erste Blick vermuten lässt. Anfangs waren die beiden Alphamännchen Kontrahenten - jetzt arbeiten und leben sie in einer Zweckgemeinschaft. Denn eigentlich sollte Rocky eingeschläfert werden, nachdem er bei einem Einsatz einen Polizisten angefallen hat - ausgerechnet Elias Decker. Doch Elias erkennt schnell, dass das Biest, das ihn eben noch in seine empfindlichste Zone gebissen hat, ihn bei kniffligen Mordfällen auf die richtige Spur bringen kann. Und so beginnt mit einem bissfesten Magic Moment die spannungsgeladene Beziehung zwischen Mensch und Hund. Zusammen mit Elias' Kollegin Caro (Franziska Wulf) beweisen die beiden Draufgänger den richtigen Riecher und eine gehörige Portion Sturheit bei der Lösung von haarigen Mordfällen. Nach Feierabend konkurrieren sie um die Aufmerksamkeit von Elias' schöner Nachbarin Sarah (Nora Huetz). Dabei scheint Rocky zunächst der größere Frauenversteher zu sein."

Autoren der Serie sind unter anderem Felix Binder, Malte Welding und Thomas Sieben, Regie führt unter anderem Hanno Olderdissen, die Kamera führt Marco Uggiano. Die Redaktion bei Sat.1 hat Anna Süßmuth, als Produzenten fungieren Gerda Müller, Jan Kromschröder und Lasse Scharpen. Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Januar 2019 in Berlin.

Teilen