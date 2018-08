Comedy Central setzt freitags demnächst auf Kult-Filme

© Comedy Central

Comedy Central schraubt in wenigen Wochen an seinem Programm am Freitagabend. Statt Sitcoms setzt der Sender dann auf Kult-Comedyfilme, los geht’s Mitte September mit einem ganzen Rutsch von Eddie-Murphy-Filmen.



20.08.2018 - 12:53 Uhr von Timo Niemeier 20.08.2018 - 12:53 Uhr

Derzeit zeigt Comedy Central freitags ab kurz nach 21 Uhr die Sitcoms "Ehe ist…" und "Friends", nun müssen sich die Zuschauer auf Änderungen einstellen. Der Sender hat für Mitte September nämlich ein neues Line-Up angekündigt. Ab dem 21. September zeigt man ab 21:15 Uhr immer einen Kult-Comedyfilm, los geht’s mit "Beverly Hills Cop - Ich lös’ den Fall auf jeden Fall". In den zwei Wochen danach laufen der zweite und dritte Fall der Reihe.

Und auch in den Wochen danach setzt Comedy Central voll auf Eddie Murphy. Am 12. Oktober zeigt man den Film "Boomerang", in den Wochen danach folgen mit "Angriff ist die beste Verteidigung" und "Harlem Nights" zwei weitere Streifen des Schauspielers. In den darauffolgenden Monaten sollen weitere Themenspecials mit ausgewählten Film-Highlights folgen. Geplant ist unter anderem auch die Ausstrahlung der Reihe "Die nackte Kanone".

