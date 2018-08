Nitro macht Doku-Reihe über Eintracht Frankfurt

© NITRO

Der Männersender Nitro hat einen Ausblick auf sein Programm für die neue Saison gegeben und dabei eine Doku-Reihe über den Bundesligisten Eintracht Frankfurt angekündigt. Zudem versucht sich Nitro an einer neuen Schrauber-Doku.



20.08.2018 - 15:22 Uhr von Alexander Krei 20.08.2018 - 15:22 Uhr

Die Bundesliga-Zusammenfassungen am Montagabend haben sich bislang für Nitro zwar noch nicht als Quoten-Renner erwiesen, doch mit den Live-Übertragungen der Europa League, die sich der Männersender ab der neuen Saison mit RTL teilen wird, dürften durchaus gute Zuschauerzahlen zu erwarten sein. Bei den Spielen allein wird es jedoch nicht bleiben: Wie Nitro jetzt ankündigte, wird der Sender ab dem 24. September auch noch ein Magazin zur Europa League ins Programm nehmen.

Interessant dürfte aber besonders eine Doku-Reihe sein, die sich ebenfalls um den Europapokal dreht. "Countdown für Europa - Eintracht Frankfurt" lautet der Arbeitstitel der auf sieben Folgen angelegten Dokumentation, die Eintracht Frankfurt auf dem Weg zur und durch die Europa League begleitet. Es ist das erste Mal, dass ein Bundesligist die Kameras unmittelbar an sich heranlässt. Nitro verspricht in diesem Zusammenhang "einen echte nund spannenden Blick in die Erlebniswelt eines Europapokalteilnehmers".

Abseits des Sports will Nitro in der neuen Saison außerdem das Dokutainment-Genre ausbauen. Angekündigt waren hier bereits "Kobras - Die Mofa-Gang" über einen Mofa-Club vom Niederrhein und "Die Abenteuer des Herrn Lukas" mit Florian Lukas (DWDL.de berichtete). Hinzu kommt nun noch die eigenproduzierte Schrauber-Doku "Axel und Micha - Die zwei vom Schrauberhof", von der zunächst eine Pilotfolge geplant ist. Zu den internationalen Doku-Formaten, die sich Nitro gesichert hat, zählt die kanadische Doku "Last Stop Garage", in der es um die Jungs einer Autowerkstatt in der Provinz Labrador geht. Als weitere Erstausstrahlungen sind von "Top Gear", "Bear Grylls: Stars am Limit", "Wicked Tuna", "Fishing Impossible" sowie "Team Ninja Warrior" und "American Ninja Warrior" zu erwarten.

Darüber hinaus soll die Musikshow "80s and 90s Smash Hits powered by Nitrolaut" im Herbst mit vier neuen Folgen fortgesetzt werden. In einer Sendung steht der "King of Pop" mit den meist gestreamten "Top 40 Michael Jackson Songs" im Mittelpunkt. Die weiteren Themenschwerpunkte sind "One Hit Wonder 90s", "Rocksongs 80s" und "Nationale Künstler der 90s". Moderator Markus Kavka und Sebastian Madsen als Co-Host präsentieren die Sendung.

