"Dingsda" kehrt mit "Wer weiß denn sowas?" zurück

Anfang Oktober meldet sich "Wer weiß denn sowas?" am ARD-Vorabend zurück - auch eine XXL-Ausgabe ist wieder geplant. Zusammen mit dem Pflaume-Quiz feiert dann auch "Dingsda" sein Comeback. Und nachmittags geht's ums Campen.



Mehr als 30 Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Folge kehrt "Dingsda" ins deutsche Fernsehen zurück. Das Erste zeigt die von Mareile Höppner präsentierte Neuauflage ab dem 5. Oktober jeweils freitags um 18:50 Uhr. Die Rateshow, in der zwei prominent besetzte Teams über mehrere Runden Begriffe erraten müssen, die in Einspielern von Kindern erklärt werden, löst damit den "Quizduell-Olymp" mit Jörg Pilawa ab.

In der ersten Folge treten Andrea Spatzek und Birgit Lechtermann sowie Stefan Mross und Maximilian Arland gegeneinander an. Das Rateteam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt und spendet seinen Gewinn für einen wohltätigen Zweck.

Doch "Dingsda" ist nicht der einzige Neuzugang am Vorabend: Am 1. Oktober kehrt auch "Wer weiß denn sowas?" ins Programm zurück. Die erfolgreiche Rateshow mit Kai Pflaume sowie den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton ist fortan wieder montags bis freitags um 18:00 Uhr zu sehen. Zuletzt hatten am Vorabend teils mehr als viereinhalb Millionen Zuschauer eingeschaltet, darunter viele jüngere.

Zur Einstimmung läuft am Samstag, den 29. September um 20:15 Uhr wieder eine XXL-Ausgabe der Show, in der sich unter anderem David Garrett und Nina Hagen den mitunter skurillen Fragen stellen. Produziert wird "Wer weiß denn sowas?" von UFA Show & Factual. Die Produktionsfirma zeichnet auch für die Neuauflage von "Dingsda" verantwortlich.

Frischen Stoff hält die ARD unterdessen auch für den täglichen Sendeplatz um 16:10 Uhr bereit, den man verstärkt ohne Zoo-Geschichten bespielen möchte. Ab dem 2. Oktober wird montags bis freitags die neue Doku-Reihe "Verrückt nach Camping" ausgestrahlt, für die die Produktionsfirma Timeline Film+TV vier Campingplätze in Deutschland besucht hat. Geplant sind zunächst 30 Folgen, die vom Alltag der Camper berichten.



