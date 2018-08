"Bild" führt "Video-Fotos" zur neuen Bundesliga-Saison ein

© Bild

Wenn die neue Bundesliga-Saison startet, hat "Bild" für ihre Leser ein neues Feature parat. Die Zeitung führt sogenannte "Video-Fotos" ein: Mit einer App können Fotos in der Print-"Bild" gescannt werden, am Smartphone erscheint dann ein Video.



21.08.2018 - 14:35 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2018 - 14:35 Uhr

Die "Bild"-Gruppe setzt ab der kommenden Bundesliga-Saison auf Augmented Reality. Ab dem 22. August will man in "Bild", "Fußball Bild", "B.Z.", "Sport Bild", "BamS" und "B.Z. am Sonntag" sogenannte "Video-Fotos" in das redaktionelle Printangebot einbinden. Diese sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Die Leser können sie mit der Kamera-Funktion in der Bild News App sowie der Sport Bild App abscannen und sehen dann ein Video.

Die 10- bis 30-sekündigen Clips sind ab dem Montag nach dem Spielwochenende auch in den Apps verfügbar. Außerdem werden Videos legendärer Fußball-Momente sowie Mittschnitte ausgewählter Pressekonferenzen die redaktionelle Berichterstattung multimedial erweitern. Das Augmented-Reality-Angebot soll künftig auch um andere Themen erweitert werden. Für das Fußball-Angebot kooperiert Axel Springer nun mit der Fußball-Liga DFL und DAZN.

Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der "Bild"-Gruppe, sagt: "Mit dem neuen Video-Foto in 'Bild', 'Sport Bild', 'Fußball Bild', 'Bild am Sonntag' sowie 'B.Z.' und 'B.Z. am Sonntag' starten wir zusammen mit der DFL in diese Bundesliga-Saison mit einem Highlight-Projekt und bringen das Spielgeschehen in der gedruckten Zeitung in Bewegung. Für unsere Leser bedeutet das, dass sie mit dem Kauf der Zeitung erstmals in Europa auch den direkten, exklusiven Zugriff auf so attraktiven Video-Content erhalten. Mit Augmented Reality zeigen wir schon heute einen möglichen Weg zur Zeitung der Zukunft."

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert ergänzt: "Diese Innovation führt traditionelle Lesegewohnheiten und digitale Möglichkeiten zusammen. Ziel der DFL ist es immer, das Bundesliga-Erlebnis auf allen medialen Verbreitungswegen so attraktiv wie möglich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund ist Axel Springer mit 'Bild' ein idealer Partner für diese zukunftsweisende Verbindung von Print und Digital."

