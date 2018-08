"Montagsmaler"-Comeback läuft bald auch täglich

© SWR/Bavaria/Frank Hempel

Das SWR Fernsehen wird die Neuauflage der "Montagsmaler" nicht nur am späten Abend zeigen, sondern auch in einer täglichen Dosis. Das führt dazu, dass die Rateshow schon ab Mitte September die neuen Folgen zuerst mittags laufen werden.



21.08.2018 - 16:21 Uhr von Alexander Krei 21.08.2018 - 16:21 Uhr

Am kommenden Montag holt das SWR Fernsehen einen TV-Klassiker zurück: "Die Montagsmaler" sollen fortan wöchentlich um 22:45 Uhr zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Wem das zu spät ist, kann die Rateshow mit Moderator Guido Cantz allerdings auch zu einer anderen Uhrzeit sehen: Überraschend hat der SWR nämlich angekündigt, die Sendung auch im täglichen Mittagsprogramm zeigen zu wollen.

Ab dem 10. September laufen die zunächst 40 produzierten Folgen zusätzlich von Montag bis Freitag um 13:00 Uhr. Durch diese Programmierung gibt es bereits ab dem 14. September Erstausstrahlungen zu sehen. Eingebettet sind die "Montagsmaler" in eine ganze Reihe von Rateshows: Um 12:15 Uhr läuft wahlweise "Gefragt - gejagt" oder "Wer weiß denn sowas?", ab 13:45 Uhr übernehmen die "Meister des Alltags".

Guido Cantz tritt als Moderator der Show in die Fußstapfen von Frank Elstner und Sigi Hareis. In den neuen Folgen treten vier Prominente gegen acht Kandidatinnen und Kandidaten an, jeweils vier Kinder und vier Erwachsene, die ein gemeinsames Hobby oder eine Mitgliedschaft in einem Verein verbindet. Die Teams versuchen, so viele gezeichnete Begriffe oder Redewendungen wie möglich zu erraten.

In der ersten Ausgabe der Neuauflage begrüßt Guido Cantz die prominenten Rategäste Ingo Nommsen, Nathalie Lumpp, Jochen Schropp und Tina Ruland. Sie spielen gegen das Team des Musikvereins Bettringen 1900 e.V. aus Schwäbisch Gmünd. Produziert werden die "Montagsmaler" von Bavaria Entertainment.

Teilen